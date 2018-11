Ergo kauft sich bei Anbieter für Carsharing-Dienste ein

14.11.2018

Die Ergo Group AG beteiligt sich an Ridecell, (TM) Inc., einem Plattformanbieter für globale digitale Mitfahr- und Carsharing-Dienste, teilte der Düsseldorfer Konzern am Dienstag mit. Zu der Höhe des Engagements machte die Ergo auf Nachfrage keine Angabe. Ab sofort kooperieren die beiden Unternehmen im Risikomanagement und in der Datenanalyse für die Entwicklung von Mobilitätslösungen, auch im Hinblick auf Chancen und Risiken des automatisierten Fahrens.

Ergo wird nach eigenen Angaben somit strategischer Versicherungspartner für die Kunden von Ridecell, darunter Autohersteller, Mobilitätsanbieter und Flottenbetreiber. „Menschen denken Fortbewegung zunehmend als Service. Entscheidend hierbei ist die optimale Auslastung der Fahrzeuge, für die es eine intelligente Plattform und flexible Versicherungslösungen braucht“, sagt Karsten Crede, als Vorstandsmitglied der Ergo Digital Ventures AG verantwortlich für Ergo Mobility Solutions.

Karsten Crede (Bild: Ergo/Quirin Leppert)

Mit Ridecell tätigt das Unternehmen nach eigenen Angaben die erste Investition im Rahmen des Munich Re Venture’s Ergo Fund. Der Fund von 100 Millionen Euro wurde 2018 aufgesetzt und in die Investmentaktivitäten der Munich-Re-Gruppe integriert. Über die kommenden fünf Jahre stellt der Fund Venture-Capital für Start-ups und junge Unternehmen zur Verfügung.