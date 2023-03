Ergo: Frauke Fiegl übernimmt Vorstandsaufgaben von Ursula Deschka

27.3.2023

Das Triple aus Vorstandsressort Gesundheit Inland der Ergo Deutschland AG, Vorstandsvorsitz der Ergo Krankenversicherung AG und Vorstand in der DKV Deutsche Krankenversicherung AG geht an Frauke Fiegl (45). Dies teilt der Konzern am Freitag auf Nachfrage mit.

Fiegl ist bereits seit September Teil der Leitungsgremien der DKV und der Ergo Kranken. An die Spitze der letzteren Unternehmenseinheit wurde sie nun mit Wirkung zum 21. März bestellt. Ferner soll sie kurzfristig – vorbehaltlich der Gremienabstimmungen und behördlichen Genehmigungen – im Deutschland-Board die Verantwortung für den Geschäftsbereich Gesundheit übernehmen.

Frauke Fiegl (Bild: Ergo)

Die Juristin wechselte 2020 als Abteilungsleiterin Versicherungs- und Produktrecht zur Ergo. Zuvor war sie zwölf Jahre als Referentin und kommissarische Leiterin der Abteilung Recht Krankenversicherung für die Axa Konzern AG tätig.

Damit ist die Nachfolge von Ursula Deschka (43) geregelt, die seit Anfang 2023 CEO der baltischen Tochtergesellschaften ist (VersicherungsJournal 14.11.2022).