Ergo Deutschland baut Vorstand aus

20.12.2019

Zum 1. Januar steigen zwei Manager in den Vorstand der Ergo Deutschland AG auf: Ergo-Direkt-Chef Dr. Sebastian Rapsch (47) und Ursula Clara Deschka (40). Rapsch soll im Führungszirkel der Gesellschaft künftig zusammen mit Vertriebsvorstand Olaf Bläser die Hauptverantwortung für das Geschäftsmodell „hybrider Kunde“ übernehmen. Das hatte der Branchendienst „Versicherungsmonitor“ zuerst berichtet und die Ergo auf Nachfrage bestätigt. Rapsch war seit 2017 als Chef der Ergo Direkt im Amt (VersicherungsJournal 24.11.2017).

WERBUNG

Sebastian Rapsch (Bild: Ergo)

Der Manager wird für seinen neuen Job andere Vorstandsposten abgeben. Der Hintergrund: Die Ergo Direkt AG und der Risikoträger Ergo Krankenversicherung AG gehen in die Management-Verantwortung der Ergo Deutschland AG über (28.3.2019). Rapsch berichtet bis Mai in seiner neuen Funktion an den Deutschlandchef Achim Kassow, der dann in den Vorstand der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) aufsteigt (13.12.2019).

Zusätzlich übernimmt Deschka zum 1. Januar von Clemens Muth (49) das Ressort Gesundheit Inland auf der Chefetage der Ergo Deutschland AG und gleichzeitig auch den Vorstandsvorsitz der Ergo Krankenversicherung AG (EKV) von Sebastian Rapsch. Muth konzentriere sich künftig auf seine Aufgaben in der Ergo Group AG, heißt es in einer internen Mitteilung.

In der Deutschen Krankenversicherung AG (DKV) trägt Deschka künftig die Verantwortung für das Ressort Partnervertriebe und betriebliche Krankenversicherung (bKV). Aufgrund dieser neuen Aufgaben scheidet sie zum Jahresende aus dem Vorstand der Ergo Beratung und Vertrieb AG aus.