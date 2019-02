Ergo bietet Verdi-Mitgliedern ausgewählte Angebote

1.2.2019 – Die Verdi-Mitgliederservice und die Ergo-Gruppe haben im Januar eine Kooperation für die kommenden zwei Jahre unterzeichnet. Die Ergo bietet den Gewerkschafts-Mitgliedern und ihren Angehörigen ab sofort ausgewählte Produkte aus Gesundheit, Leben, Komposit/Unfall zu Sonderkonditionen an.

Seit Januar ist die Ergo Group AG neuer Partner der Verdi Service GmbH. Das Unternehmen unterstützt damit nach eigenen Angaben die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) bei der Gewinnung und Bindung von Mitgliedern.

Die Generali-Gruppe hatte nach Angaben von Verdi die Zusammenarbeit fristgerecht zum Jahresende beendet.

Die Entscheidung für die Ergo als neuen Partner fiel auf Grundlage einer Ausschreibung, an der 13 Versicherer teilnahmen. „Ergo ist ein großes Versicherungs-Unternehmen, das ein sehr gutes Produktportfolio hat und bundesweit hochqualifizierte Beratung für unsere Mitglieder und die Angehörigen anbietet“, erklärt dazu Daniela Milutin, Leiterin der Pressestelle Verdi-Bundesvorstand, auf Nachfrage.

Angebot über Plattform

Der Versicherer bietet auf der Serviceplattform der Gewerkschaft „ausgewählte Versicherungs- und Vorsorgeangebote“ für die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten an. Die Kooperation hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren, so Ergo in einer Mitteilung.

Der Versicherer stellt den Gewerkschafts-Mitgliedern und ihren Angehörigen Produkte aus „Gesundheit, Leben, Komposit/Unfall“ zur Verfügung. Die ausgewählten Policen könnten der genannten Zielgruppe über die Verdi-Plattform und „durch jeden Vertriebspartner der Ausschließlichkeit angeboten werden“, erklärt die Gesellschaft.

Der Verdi-Mitgliederservice arbeitet nach eigenen Angaben außerdem mit der DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Krankenversicherung AG und der Wüstenrot Bausparkasse AG zusammen.

Als Spezialist für den öffentlichen Dienst werde die DBV weiterhin Produkte für die Zielgruppe öffentlicher Dienst anbieten. Alle weiteren Produkte kommen von beiden Versicherungs-Partnern, DBV und Ergo, so Verdi.

Sondertarife in ausgewählten Sparten

In der Produktkategorie Schaden/Unfall sollen die Gewerkschafter nach Angaben von Ergo von einem Tarifnachlass von drei Prozent profitieren.

Allerdings stehen die Assekuranz- und Finanzdienstleister-Tarife des Versicherers in der Sparte Schaden/Unfall „grundsätzlich allen Mitarbeitern der Branche zur Verfügung“. Die Details zu den jeweiligen Angeboten würden zurzeit konkretisiert, heißt es von Ergo.

Im Bereich Leben gebe es für Verdi Sondertarife mit günstigeren Konditionen. „Bei den Rentenversicherungen führt das zu höheren Leistungen (Renten und/oder Ablaufleistung) beziehungsweise in der Berufsunfähigkeits-Versicherung zu einem günstigeren Beitrag als der Normaltarif“, erklärt der Versicherer gegenüber dem VersicherungsJournal.

In der Sparte Gesundheit wirbt Ergo bei den Verdi-Mitgliedern damit, dass es keine Wartezeiten gibt. Ausgenommen davon seien aber Tarife mit produktspezifischen Wartezeiten, die in den "Ergänzungen zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB)" der Gruppenversicherung genannt würden.

Zwei Millionen Neukunden im Visier

Mit der Kooperation hat der Düsseldorfer Versicherer jetzt Zugang zu knapp zwei Millionen Verdi-Mitgliedern. „Im Rahmen der Ausschreibung haben wir in puncto Beratungs- und Produktqualität in den Bereichen Vorsorge und Absicherung gezeigt, dass wir das auch zu sehr attraktiven Bedingungen liefern können. Eine Kombination, die Verdi überzeugt hat“, sagt Olaf Bläser, Vorsitzender des Vorstands der Ergo Beratung und Vertrieb AG.