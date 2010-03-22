Erfinder der Handyversicherung in Deutschland meldet Insolvenz an

5.9.2025 – Verbraucherschützer erhalten nach eigenen Angaben Beschwerden von Kunden von Schutzbrief24, einem Anbieter von Versicherungen für Smartphones, Laptops und andere Elektronikgeräte. Dabei geht es unter anderem um Probleme bei Schadensmeldungen. Betroffene sollten sich deshalb direkt an die Versicherer hinter dem Angebot oder an die Beratungsstelle in Hamburg wenden.

WERBUNG

Der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) richtet sich in einem aktuellen Appell an Kunden der Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH. Denn der Beratungsstelle lägen Beschwerden vor, denen zufolge Versicherte nach einem gemeldeten Schadensfall vergeblich auf ihre vertraglich vereinbarte Entschädigung warten.

Die Betroffenen sollten handeln und bestehende Forderungen auch bei geringen Streitwerten nicht abschreiben, sondern direkt bei dem Versicherer hinter den Serviceversprechen geltend machen. „Berechtigte Forderungen aus Schadensfällen müssen weiterhin reguliert werden“, erklärt Christian Biernoth von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Schutzbrief24 bot in der Vergangenheit zwar Elektronikversicherungen für Smartphones, Laptops und andere Geräte an, war selbst jedoch lediglich Versicherungsnehmer eines Gruppenvertrags, so Biernoth weiter. „Nach unserem Kenntnisstand ist in vielen Fällen das Unternehmen Getsafe der eigentliche Versicherer.“

Insurtech-Unternehmen überträgt 500.000 Verträge

Nach einem plötzlichen Strategiewechsel hatte Getsafe-Gründer Christian Wiens jedoch im Juni mitgeteilt, seine erst 2021 erhaltene Versicherungslizenz zurückgeben zu wollen (VersicherungsJournal 6.6.2025).

Zukünftig wolle das 2015 gegründete Insurtech-Unternehmen jedoch als Assekuradeur auftreten. Die insgesamt rund 500.000 Getsafe-Verträge sollen an die Direktversicherungstochter des Provinzial Konzerns, die Andsafe AG, übertragen werden (1.8.2025).

Nach Angaben von Schutzbrief24 arbeitete man auch mit der als Versicherungsvertreter zugelassenen Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH zusammen. Extrapolice24 – eine Marke der Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH kooperiert seit 2003 mit Axa Versicherungen als Risikoträger (26.8.2011).

Kunden sollen Forderungen direkt geltend machen

Den eigenen Kunden stehe der Online-Anbieter aus dem westfälischen Hamm nach eigenen Angaben weiterhin per E-Mail an info@schutzbrief24.de zur Verfügung, heißt es auf Anfrage des VersicherungsJournals. Schadensmeldungen wolle man demnach zu dem jeweils zuständigen Versicherer weiterleiten.

Laut VZHH berichten Versicherte allerdings, dass das Unternehmen nicht auf E-Mails reagiere. Stattdessen empfiehlt die Verbraucherzentrale den Kunden daher, ihre Forderungen direkt beim eigentlichen Versicherer geltend zu machen.

Betroffene könnten sich darüber hinaus auch per E-Mail an die Verbraucherzentrale Hamburg wenden, bietet Biernoth an. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Verbraucher „schnell und unkompliziert ihr Geld erhalten“.

Hackerangriff führte zu finanziellen Schwierigkeiten

Hintergrund des aktuellen Kundenärgers bei Schutzbrief24: Die Muttergesellschaft Einhaus-Gruppe GmbH informierte im Frühjahr 2023 die Polizei darüber, dass sie Opfer eines massiven Hackerangriffs wurde. Unbekannte Täter hätten offenbar die Ransomware „Royal“ eingeschleust und sämtliche Systeme verschlüsselt.

Das Unternehmen zahlte zwar ein Lösegeld in der Kryptowährung Bitcoin, doch die IT-Systeme mit Vertrags-, Abrechnungs- und Kommunikationsdaten funktionierten weiterhin fehlerhaft. Das betraf auch Prämien- und Provisionsabrechnungen für Versicherungspartner und Schäden wurden manuell bearbeitet. Das führte in der Folge zu Umsatzeinbußen im mittleren siebenstelligen Eurobereich; ein Großteil der Belegschaft musste entlassen und eine Betriebsimmobilie verkauft werden.

Für drei Gesellschaften der Firmengruppe wurden Insolvenzverfahren eingeleitet, berichtet der Westfälische Anzeiger. Der Unternehmer Wilhelm Einhaus (72) gilt als Erfinder der Handyversicherungen in Deutschland, dessen Produkte in mehr als 5.000 Telefon-Shops deutschlandweit angeboten wurden.