Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenUnternehmen & Personen

Erfinder der Handyversicherung in Deutschland meldet Insolvenz an

5.9.2025 – Verbraucherschützer erhalten nach eigenen Angaben Beschwerden von Kunden von Schutzbrief24, einem Anbieter von Versicherungen für Smartphones, Laptops und andere Elektronikgeräte. Dabei geht es unter anderem um Probleme bei Schadensmeldungen. Betroffene sollten sich deshalb direkt an die Versicherer hinter dem Angebot oder an die Beratungsstelle in Hamburg wenden.

WERBUNG

Der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) richtet sich in einem aktuellen Appell an Kunden der Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH. Denn der Beratungsstelle lägen Beschwerden vor, denen zufolge Versicherte nach einem gemeldeten Schadensfall vergeblich auf ihre vertraglich vereinbarte Entschädigung warten.

Die Betroffenen sollten handeln und bestehende Forderungen auch bei geringen Streitwerten nicht abschreiben, sondern direkt bei dem Versicherer hinter den Serviceversprechen geltend machen. „Berechtigte Forderungen aus Schadensfällen müssen weiterhin reguliert werden“, erklärt Christian Biernoth von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Schutzbrief24 bot in der Vergangenheit zwar Elektronikversicherungen für Smartphones, Laptops und andere Geräte an, war selbst jedoch lediglich Versicherungsnehmer eines Gruppenvertrags, so Biernoth weiter. „Nach unserem Kenntnisstand ist in vielen Fällen das Unternehmen Getsafe der eigentliche Versicherer.“

Insurtech-Unternehmen überträgt 500.000 Verträge

Nach einem plötzlichen Strategiewechsel hatte Getsafe-Gründer Christian Wiens jedoch im Juni mitgeteilt, seine erst 2021 erhaltene Versicherungslizenz zurückgeben zu wollen (VersicherungsJournal 6.6.2025).

Zukünftig wolle das 2015 gegründete Insurtech-Unternehmen jedoch als Assekuradeur auftreten. Die insgesamt rund 500.000 Getsafe-Verträge sollen an die Direktversicherungstochter des Provinzial Konzerns, die Andsafe AG, übertragen werden (1.8.2025).

Nach Angaben von Schutzbrief24 arbeitete man auch mit der als Versicherungsvertreter zugelassenen Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH zusammen. Extrapolice24 – eine Marke der Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH kooperiert seit 2003 mit Axa Versicherungen als Risikoträger (26.8.2011).

Kunden sollen Forderungen direkt geltend machen

Den eigenen Kunden stehe der Online-Anbieter aus dem westfälischen Hamm nach eigenen Angaben weiterhin per E-Mail an info@schutzbrief24.de zur Verfügung, heißt es auf Anfrage des VersicherungsJournals. Schadensmeldungen wolle man demnach zu dem jeweils zuständigen Versicherer weiterleiten.

Laut VZHH berichten Versicherte allerdings, dass das Unternehmen nicht auf E-Mails reagiere. Stattdessen empfiehlt die Verbraucherzentrale den Kunden daher, ihre Forderungen direkt beim eigentlichen Versicherer geltend zu machen.

Betroffene könnten sich darüber hinaus auch per E-Mail an die Verbraucherzentrale Hamburg wenden, bietet Biernoth an. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Verbraucher „schnell und unkompliziert ihr Geld erhalten“.

Hackerangriff führte zu finanziellen Schwierigkeiten

Hintergrund des aktuellen Kundenärgers bei Schutzbrief24: Die Muttergesellschaft Einhaus-Gruppe GmbH informierte im Frühjahr 2023 die Polizei darüber, dass sie Opfer eines massiven Hackerangriffs wurde. Unbekannte Täter hätten offenbar die Ransomware „Royal“ eingeschleust und sämtliche Systeme verschlüsselt.

Das Unternehmen zahlte zwar ein Lösegeld in der Kryptowährung Bitcoin, doch die IT-Systeme mit Vertrags-, Abrechnungs- und Kommunikationsdaten funktionierten weiterhin fehlerhaft. Das betraf auch Prämien- und Provisionsabrechnungen für Versicherungspartner und Schäden wurden manuell bearbeitet. Das führte in der Folge zu Umsatzeinbußen im mittleren siebenstelligen Eurobereich; ein Großteil der Belegschaft musste entlassen und eine Betriebsimmobilie verkauft werden.

Für drei Gesellschaften der Firmengruppe wurden Insolvenzverfahren eingeleitet, berichtet der Westfälische Anzeiger. Der Unternehmer Wilhelm Einhaus (72) gilt als Erfinder der Handyversicherungen in Deutschland, dessen Produkte in mehr als 5.000 Telefon-Shops deutschlandweit angeboten wurden.

Christian Hilmes

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Beschwerde · Direktversicherung · Insurtech · Personal · Provision · Strategie · Verbraucherschutz · Verkauf · Versicherungsvertreter
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
One: „Wir sind nicht auf das Direktgeschäft angewiesen“
14.8.2019 – Der Sachversicherer der Wefox-Gruppe legt jetzt erste Zahlen zur Unternehmensentwicklung vor. Warum das Insurtech weiter an den Vertrieb über Vermittler glaubt, was es Partnern bietet und wie sich die Gesellschaft in der Versicherungsszene positioniert. (Bild: One) mehr ...
 
Deutsche Makler-Apps wollen bald auch versichern
17.11.2017 – Geld sucht Ideen und umgekehrt, war das Motto auf der Digital Insurance Agenda in München. Die teilnehmenden Start-ups berichteten über die eigenen geplanten Versicherungsprodukte. Stark im Kommen sind Gesundheits-Apps. (Bild: Winkel) mehr ...
 
Neues Tool soll Maklern Zusatzeinnahmen verschaffen
10.6.2016 – Auf der Messe „Pools & Finance“ hat Maxpool seine erste Software für Endkunden vorgestellt. Mit dem Programm sollen Makler nicht nur entlastet, sondern auch neue Verdienstmöglichkeiten eröffnet werden. (Bild: Burghardt) mehr ...
 
Zur bAV braucht es Handwerkszeug
1.4.2016 – Fachkräftemangel auf der einen, Altersarmut auf der anderen Seite: Man sollte meinen, die Zeiten wären gut für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Der klassische Vermittler ist hier gefragt, schreibt Regina Kutschera in einem Gastbeitrag. (Bild: Kutschera) mehr ...
 
Beipackzettel für Versicherungsprodukte
22.3.2010 – Beim 5. Kölner Versicherungstag der Universität Köln wurde deutlich, dass die Branche einerseits ihren Status Quo der Vertriebsregulierung verteidigen will, gleichwohl sich aber neuen Herausforderungen nicht entziehen kann. mehr ...
 
Was Vermittlern durch eine schwarz-rote Koalition droht
26.2.2025 – Auf einer Fachtagung gaben Versicherer und Berufsverbände einen Ausblick auf ein mögliches zukünftiges Regierungsprogramm. Darunter sind für die Altersversorgung und die Vermittlerregulierung sowohl hoffnungsvolle als auch ungünstige Aussichten. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
Unterirdisches Vertreterimage schlägt hohe Wellen
4.9.2023 – Der Artikel „Lieber Müllmann als Versicherungsvertreter“ hat in der VersicherungsJournal-Leserschaft für großen Wirbel gesorgt und sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Neben Unverständnis wurden auch Erklärungsversuche geliefert. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Jahresvorschau – was bringt 2023?
24.1.2023 – Auch in diesem Jahr hat Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, wieder einen (nicht ganz ernst gemeinten) Blick in die Zukunft gewagt. Was dieses Jahr für Vertrieb und Versicherungswirtschaft an Überraschungen bereithält. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
WERBUNG