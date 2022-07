Element tritt mit neuer Co-Vorstandschefin an

14.7.2022

Die langjährige Axa-Managerin Dr. Astrid Stange (56) heuert bei der Element Insurance AG an. Sie startet zum 1. August als Co-Vorstandschefin (Co-CEO) neben Christian Macht bei dem Insurtech. Laut Handelsblatt ist Stange „eine der bekanntesten Frauen in der Versicherungsbranche“ und gilt als ausgewiesene Digitalexpertin.

Bei Element soll die Managerin die nächste Wachstumsphase des Unternehmens vorantreiben und das Team des Digitalversicherers weiterentwickeln und ausbauen.

„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Technologie und Daten heute die wichtigsten Geschäftstreiber für Versicherungen sind. Ich freue mich daher sehr, bei Element mit neuen Technologieansätzen neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder entwickeln zu können“, lässt sich Stange zu ihrem neuen Job bei den Berlinern in einer Mitteilung zitieren.

Astrid Stange (Bild: Elements)

Die neue Co-Vorstandschefin blickt auf eine beachtliche Karriere in der Branche: 2015 startete sie als Personalvorständin bei der Axa Konzern AG in Köln (VersicherungsJournal 22.9.2014). 2017 wechselte Stange in die Konzernzentrale nach Paris (23.10.2017) und übernahm dort den Job als Chief Operating Officer (COO).

Zusätzlich führte sie die Axa Group Operations, den globalen Technologie- und Operations-Provider der Franzosen mit über 8.000 Mitarbeitern. Sie berichtete in dieser Position direkt an Axa-Chef Dr. Thomas Buberl.