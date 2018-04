Element holt neuen CEO an Bord

11.4.2018

Dr. Christian Macht (43) wird – vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) – zum 1. Mai 2018 CEO der Element Insurance AG. Das digitale Versicherungs-Unternehmen hatte letzten Herbst die Bafin-Lizenz zum Betrieb verschiedener Sparten und Risikoarten in der Schaden-/Unfallversicherung erhalten (VersicherungsJournal 12.10.2017, 26.3.2018).

WERBUNG

Macht kann auf über ein Jahrzehnt Führungserfahrung in der Unternehmensberatungs- und in der Digitalbranche zurückgreifen. Karrierestationen des studierten Volkswirtschaftlers und Sinologen sowie promovierten Juristen waren The Boston Consulting Group (2005 bis 2011, zuletzt als Projektleiter), Groupon (2011 bis 2013, zuletzt als COO Central Europe) sowie Rakuten (2013 bis 2016, unter anderem als CEO Deutschland sowie als CSO Europe). Seitdem ist er als Berater und Investor tätig.

Christian Macht (Bild: Robert Lehmann für Element)

Mit Macht wird sich der Element-Vorstand auf drei Personen vergrößern. Die beiden anderen Vorstandsposten bekleiden der frühere Axa-Manager Dr. Wolff Graulich sowie der ehemalige Nürnberger-Manager Sascha Herwig. Zum erweiterten Managementteam gehören darüber hinaus Henning Groß als CTO sowie Richard Hector als CSO (Vertriebschef).