Eine Lösung gegen den Fachkräftemangel

19.8.2024

In dem Portal Experts4Insurance können Experten ihre selbstständige Mitarbeit anbieten und Versicherer diese dort für Projekte finden und engagieren. Zielgruppen sind hauptsächlich Vorruheständler und Rentner, „die noch was machen wollen“, sowie Versicherer, die kurzfristig Personalengpässe beheben wollen.

„Wir vereinen erfahrene Experten in einem Netzwerk und schließen verlässlich Kapazitätslücken, dort wo Spezialisten benötigt werden.“ So fasst die Experts4Finance GmbH die Dienstleistung auf ihrem Portal Experts4Insurance.com zusammen. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens sind Robert Buchberger (62) und Sten Nahrgang (62).

Buchberger ist zugleich Geschäftsführer der Combinepartner GmbH. Frühere Stationen waren Führungspositionen unter anderem bei der Dentolo Deutschland GmbH, Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG und Roland Assistance GmbH. Nahrgang ist Mitgründer der Mailo Versicherung AG. Dort hatte er die Positionen des CFO und CRO inne (14.3.2019) und ist zum Jahresende 2022 ausgeschieden (9.1.2023).

Robert Buchberger (links) und Sten Nahrgang (Bild: Experts4Finance)

Antwort auf die Personalnot

Die beiden Gründer werden unterstützt von Stephan Wenn. Er kümmert sich um das Netzwerk, gewinnt Experten und Auftraggeber in der Finanzdienstleistungsbranche.

Die Initiatoren des Portals waren es nach Wenns Aussage leid, „immer zu hören, dass es keine Fachkräfte gibt und man für vieles kein geeignetes Personal hat“. Deshalb habe man eine Plattform an den Start gebracht, „in der sich Experten auf der einen Seite registrieren können und auf der anderen Seite Finanzdienstleister für ihre Themen Experten suchen“.

Zielgruppe auf Anbieterseite sind Freiberufler und Selbstständige sowie Fachkräfte im Vorruhestand oder in Rente mit besonderer, die eine für die Versicherungsbranche relevante Expertise haben und diese als selbstständige Leistung anbieten. „Die, die aufhören, behalten ihr Wissen ja und wollen auch in vielen Fällen noch ein bisschen was machen“, sagt Wenn. Er ist überzeugt: „Arbeit für Fachkräfte gibt es mehr als genug.“

Um in dem Portal registriert werden zu können, müssen die Bewerber eine Mindestberufszeit von fünf Jahren und ihre Fähigkeiten nachweisen und eine tiefgehende Prüfung im persönlichen Austausch absolvieren. Mit einem „Feedback- & Bewertungssystem“ wird die Qualität der erbrachten Leistung aus Sicht der Auftraggeber transparent.

Auftraggeber registrieren sich kostenpflichtig

Ausschnitt des Expertenprofils (Bild: Experts4Finance)

Zum Vergrößern Bild klicken.

Bisher haben sich nach Buchbergers Angaben etwa 50 Experten auf den Portal (kostenlos) registriert. Perspektivisch sollen es 500 werden. Die geben unter anderem ihre Qualifikation, Verfügbarkeit und Honorarvorstellung an.

Auch die ersten Versicherer hätten sich bereits registriert, um auf die Profile der Experten zugreifen zu können. Das kostet einmalig 1.500 Euro. Beauftragt ein Unternehmen über das Portal eine Fachkraft, so muss es an die Experts4Finance GmbH für deren Dienstleistung 15 Prozent auf das Honorar zahlen. Stellt der Auftraggeber den Experten fest ein, so beträgt die Vermittlungsprovision 25 Prozent der ersten Jahresvergütung.

Neben der Kontaktvermittlung und der Abrechnung bietet die Plattform auch eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, über die die Leistungen der Experten versichert sind.