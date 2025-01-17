Eine halbe Million Versicherungsverträge wechseln den Besitzer

13.11.2025
Die Getsafe Insurance AG hat ihren gesamten Versicherungsbestand auf die Andsafe AG übertragen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat den Bestandsübertragungsvertrag vom 28. Mai 2025 durch Verfügung vom 15. Oktober 2025 genehmigt. Das gab die Aufsicht am Dienstag bekannt. Ende 2024 hatte Getsafe etwa eine halbe Million Verträge im Bestand und buchte 25,6 Millionen Euro Bruttoprämie.
Im Juni hatte Getsafe-Gründer und Geschäftsführer Christian Wiens der Presse mitgeteilt, dass Insurtech zukünftig nicht mehr als Versicherer tätig sein, sondern nur noch als Assekuradeur. Vor diesem Hintergrund hatte Getsafe die am 22. Oktober 2021 erhaltene Versicherungslizenz zurückgegeben.
Wiens hatte sich mit dem Wachstumstempo unzufrieden gezeigt und als neues Ziel ausgegeben, das wachsende Mehrspartengeschäft effizienter und skalierbarer abzubilden (VersicherungsJournal 6.6.2025).
Anfang August hatte die zum Provinzial-Konzern gehörende Andsafe AG bekannt gegeben, das Vertragsportfolio von Getsafe Insurance als Risikoträger zu übernehmen (1.8.2025). Nach Bafin-Angaben ist der Bestandsübertragungsvertrag mit Zugang der Genehmigungsurkunde am 10. November 2025 wirksam geworden.
