Ein weiterer Kraftfahrt-Anbieter

17.9.2019

Die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG steigt nun auch ins Kraftfahrtgeschäft ein. Versichert werden sowohl private als auch gewerbliche Nutzer. „Damit sind wir als Hamburger Feuerkasse in der Hansestadt als Vollsortimenter in allen wichtigen Komposit-Versicherungssparten am Markt vertreten“, wird Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandschef des Mutterkonzerns Provinzial Nordwest zitiert. Ziel sei es, die traditionsreiche Marke der Hamburger Feuerkasse als Rund-um-Versicherer noch stärker als bisher zu positionieren

WERBUNG

Es handele sich um eigenständige Kraftfahrtversicherungen, deren Risikoträger die Hamburger Feuerkasse sein wird, so ein Pressesprecher. Gleichwohl werden die Synergien im Konzern genutzt für die Markenstrategie „Stark in den Regionen“.

Die Policen werden sowohl über die 20 Generalagenturen im gesamten Stadtgebiet und über die Direktbetreuung in der Zentrale im Kleinen Burstah als auch über Makler verkauft. Vom Maklergeschäft verspricht man sich durch Kraftfahrt neue Impulse.

Für den Produktstart werden umfangreiche Marketing- und Werbemaßnahmen angekündigt. So soll die „Die Kfz-Versicherung für HH“ auf Großflächenplakaten im Hamburger Stadtgebiet, im öffentlichen Nahverkehr auf wechselnden Linien des HVV, in Radiospots und online beworben werden.