Ein Kommen und Gehen in den Chefetagen

6.7.2018 – Der Run-off-Spezialist Athene hat mit Dr. Christian Thimann einen langjährigen Axa-Manager zum CEO der deutschen Holding berufen. Der ehemalige Generali- und R+V-CRO Dr. Claudius Vievers ist neuer Chief Risk Officer der Athene Leben. Dr. Friedemann Lucius ist neuer Vorstandsvorsitzender des Instituts der Versicherungs-mathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS). Ulrich Zander wurde als Präsident des europäischen Vermittlerverbands Bipar wiedergewählt.

Dr. Christian Thimann ist zum neuen CEO der Athene Deutschland Holding GmbH & Co. KG berufen worden. Athene Deutschland wickelt über ihre Tochtergesellschaft Athene Lebensversicherung AG als Run-off-Plattform den ehemaligen deutschen Delta-Lloyd-Bestand (VersicherungsJournal 19.1.2015) ab. Sie ist die oberste Holdinggesellschaft der auf den Bermudas ansässigen Athora Holding Ltd.

Thimann fungiert zudem als Sprecher der Athora-Gruppe in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung. Er wird in seiner neuen Funktion für die gesamten Geschäftsaktivitäten von Athora in Deutschland verantwortlich sein und die enge Koordinierung mit Athora und ihren anderen Tochterunternehmen übernehmen.

Zudem wird angekündigt, dass die Athene Lebensversicherung AG und weitere Tochtergesellschaften von Athora in Deutschland bis Ende des dritten Quartals 2018 in Athora umbenannt werden.

Von der französischen Axa zu Athene Deutschland

Thimann kann den Angaben zufolge auf eine „große Fachkompetenz im Versicherungs- und Finanzsektor“ zurückgreifen. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen, nach dem Karrierebeginn beim Internationalen Währungsfonds (IWF), verschiedene Führungspositionen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) und bei der Axa-Gruppe in Frankreich.

Zuletzt war er dort unter anderem für die Bereiche Strategie, Nachhaltigkeit, Regulierung und Public Affairs zuständig. Bis Januar dieses Jahres war er zudem Vorsitzender der von der Europäischen Kommission eingesetzten „High-Level Expert Group for Sustainable Finance“, wird weiter mitgeteilt.

Veränderungen bei der Athene Leben

Zudem ist Ina Kirchhof in den Aufsichtsrat der Athene Leben zurückgekehrt, um sich dort auf die Strategie und Geschäftsentwicklung zu konzentrieren. Sie war die letzten gut zwei Jahre nach Karrierestationen bei der Ergo Group AG und Accenture in Deutschland (VersicherungsJournal 26.8.2009) als CEO der Athene Leben tätig.

Kirchhof habe maßgeblich zum Aufbau des Unternehmensprofils als eine der führenden Konsolidierungs-Plattformen in Deutschland beigetragen, erläutert Mark Suter, stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der Athene Leben. „Wir freuen uns sehr, dass sie jetzt die strategische Entwicklung der Athora-Gruppe in Deutschland mit ihrer 30-jährigen Erfahrung im Versicherungssektor vorantreiben wird“, so Suter weiter.

Die Funktion des CRO bei der Athene Leben hat Dr. Claudius Vievers übernommen, wird weiter mitgeteilt. Vievers war von 2000 bis 2012 unter anderem als CRO für die Generali Deutschland AG tätig, bevor er in gleicher Funktion zum R+V-Konzern wechselte.

Neuer Chef für die Athene Deutschland Service GmbH

Darüber hinaus hat Stefan Spohr als neuer CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Athene Deutschland Service GmbH die Leitung von operativen Dienstleistungen für Athoras Geschäfte in Deutschland übernommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Spohr kann den Angaben zufolge auf „umfassende“ Erfahrungen im Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-Sektor zurückgreifen. Die habe er bei früheren Tätigkeiten unter anderem bei Willis Towers Watson, A.T. Kearney und Bearingpoint erworben.

Dr. Friedemann Lucius (Bild: Heubeck / Carl Brunn)

IVS mit neuem Vorstandsvorsitzenden

Dr. Friedemann Lucius ist Anfang Juli vom Stellvertreter zum Vorstandsvorsitzenden des Instituts der Versicherungs-mathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS), einem Zweigverein der Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), aufgerückt. Sein Vorgänger Dr. Horst-Günther Zimmermann hat sich nach sechs Jahren an der Spitze des IVS aus dem Vorstand zurückgezogen, wie die Organisation Anfang der Woche mitteilte.

Lucius ist Vorstandsmitglied der Heubeck AG, zum 1. Oktober steigt er zu deren Sprecher auf (VersicherungsJournal 21.6.2018). Er kündigte an, dass sich das IVS aktiv in die Umsetzung des BRSG einbringen werde, um die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung zu fördern. Zudem will es zusammen mit der DAV die Einführung einer säulenübergreifenden Altersvorsorge-Information (VersicherungsJournal 4.5.2018, 29.9.2017) aus aktuarieller Sicht begleiten.

Mandate im IVS-Vorstand besitzen ferner der neue stellvertretende Vorsitzende Stefan Oecking (Partner des Beratungsunternehmens Mercer Deutschland), Susanna Adelhardt (Evonik), Dr. Nicola Döring (Generali Deutschland), Korbinian Meindl (Neuburger und Partner), Katrin Schulze (BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.) sowie Dr. Georg Thurnes (Aon Hewitt).

Ulrich Zander als Bipar-Präsident wiedergewählt

Ulrich Zander

(Bild: Schafgans)

Ulrich Zander ist von der Mitgliederversammlung der European Federation of Insurance Intermediaries (Bipar) einstimmig in seinem Amt als Präsident (Chairman) bestätigt worden. Zander gehört nun bereits seit über einem Jahrzehnt dem Bipar-Präsidium an, wird in einer Verbandsmitteilung herausgestellt.

Er war unter anderem Schatzmeister (VersicherungsJournal 18.7.2013) und zuletzt stellvertretender Vorsitzender (VersicherungsJournal 29.6.2015), bis er zum Präsidenten gewählt worden ist (VersicherungsJournal 26.6.2017). Zander war erst kürzlich zum dritten Mal als Vizepräsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) wiedergewählt worden (VersicherungsJournal 7.6.2018).

Der Verband Bipar, der seinen Sitz in Brüssel hat, vertritt die Interessen der Versicherungskaufleute auf europäischer Ebene und ist ein Zusammenschluss von 53 nationalen Vermittlerorganisationen aus 30 Ländern mit rund 200.000 Mitgliedsunternehmen.