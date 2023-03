Ehemaliger Vorstandschef der Mannheimer gestorben

1.3.2023

Hans Schreiber ist mit 80 Jahren im Februar gestorben. Er hat sich insgesamt 30 Jahre für den Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) engagiert, zwölf Jahre davon als Vorsitzender. Der verstorbene Versicherungsmanager arbeitete für den Allianz-Konzern sowie die ehemalige Nordstern-Versicherung und war Vorstandschef der Mannheimer Versicherungen, der Job, der sein Karriereende markierte.

Das Mandat legte er an einem Freitag, den 13. nieder (VersicherungsJournal 16.6.2003). Er habe damals die Konsequenzen aus der Krise des Mannheimer Versicherers gezogen und mit seinem Rücktritt die Verantwortung für die Schieflage des Lebensversicherers übernommen. So hieß es damals in Branchenkreisen (6.3.2003, 5.2.2003).

In der Versicherungsbranche genoss Schreiber den Ruf als Manager mit Ecken und Kanten. Die einen, wie Michael Niebler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des AGV, bezeichnen ihn in seinem Nachruf in der Verbandszeitschrift „vis a vis“ (Ausgabe 1/2023, PDF, 4,8 MB), als „echtes Unikat“.

Das VersicherungsJournal schrieb nach seinem Abgang bei der Mannheimer über ihn: „Fest steht, dass der Weggang Hans Schreibers die Branche um eine Unternehmer-Persönlichkeit ärmer werden lässt. Der studierte Diplom-Psychologe hatte lange als einer der ideenreichsten, innovativen und tatkräftigen Versicherungs-Manager hierzulande gegolten.“