Ehemaliger Ottonova-Vorstand wird neuer Vertriebschef der Stuttgarter

2.12.2024

Ende August 2025 verabschiedet sich Vertriebschef Ralf Berndt (64) wie geplant in den Ruhestand. Er war dann 23 Jahre im Vorstand der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. tätig, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Er hatte „mit vielen Ideen, weitsichtigen Entscheidungen und ausgeprägter Leidenschaft enormen Anteil an unserem Erfolg und unserer stetigen Wachstumsstory“, lässt sich Aufsichtsratschef Anton Wittl in der Mitteilung zitieren.

Rald Berndt (Bild: Stuttgarter)

Berndts Nachfolger als Vorstand für Vertrieb, Marketing und betriebliche Altersvorsorge wird Jesko David Kannenberg (46), der bereits mit Wirkung zum 1. Mai 2025 sein Mandat antritt. Die gemeinsamen vier Monate sollen genutzt werden, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Kannenberg war Mitte des Jahres aus dem Vorstand der Ottonova Krankenversicherung AG ausgeschieden (VersicherungsJournal 17.5.2024). Dort hatte er fünfeinhalb Jahre (26.11.2018) den Bereich Vertrieb und Marketing und zuletzt auch das Personalressort verantwortet.

Jesko David Kannenberg (Bild: Stuttgarter)

Der gelernte Versicherungskaufmann mit einem MBA in Leadership und Management begann seine berufliche Laufbahn in der Assekuranz bei den Debeka Versicherungen. Er wechselte 2003 zum Gothaer-Konzern. Dort war er für die frühere Direktversicherungstochter Asstel (heute Gothaer Beratung und Vertriebsservices GmbH) tätig, zuletzt als Sprecher der Geschäftsleitung.

Vorstandsmandate bekleiden neben Kannenberg künftig weiterhin als Vorsitzender Dr. Guido Bader (Aktuariat und Produktentwicklung für die Personen- und Kompositversicherung, Kapitalanlage und Immobilien, Personal, Rechnungswesen, Recht und Revision) und Michael Krebbers (Betriebsorganisation, Controlling/Risikomanagement, IT und Kundenservices).