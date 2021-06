Ehemaliger Bonnfinanz-Chef wird Vorstand der Compexx

23.6.2021

Martin Lütkehaus (60) ist seit dem 1. Juni Vorstand der Compexx Finanz AG. In dieser Position wird er gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Brochenberger (40) das Konzept des Finanzdienstleisters weiterentwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Brochenberger wird die Bereiche Vertrieb und strategische Weiterentwicklung verantworten, Lütkehaus die Ressorts Backoffice und Private Finance, berichtet ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Letzteres wurde parallel zum Einstieg von Lütkehaus geschaffen und richtet sich an ehemalige Banker, die sich in der unabhängigen Finanzberatung positionieren wollen.

Lütkehaus startete Anfang der 1990er Jahre seine Karriere als Produktmanager Leben der damaligen Equity & Law. Nach einer Zwischenstation bei einer Beratungsgesellschaft kam der Diplom-Ingenieur zur Zurich Insurance Group AG, für die er in unterschiedlichsten Führungspositionen tätig war. 2012 wurde er COO der Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung, kurz darauf dann Vorstandsvorsitzender des seit 2019 von der Zurich getrennten Vertriebsunternehmens. Diese Position gab er im Mai 2020 auf (VersicherungsJournal 10.12.2012, 16.1.2013, 30.4.2020).

Markus Brochenberger

Bild: Compexx

Martin Lütkehaus

Bild: Compexx vor

Die Compexx gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische. Sie betreut nach eigenen Angaben mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland in Finanz- und Versicherungsfragen und setzte 2020 mehr als 15 Millionen Euro an Provisionserlösen um.