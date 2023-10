Ecclesia kauft in Belgien zu

12.10.2023

Die Ecclesia-Gruppe expandiert wieder im Ausland: Das Unternehmen übernimmt alle Anteile der belgischen Van Schoote Gruppe. Die Detmolder wollen damit ihr Industrie-Versicherungsgeschäft im Nachbarland stärken. Ecclesia versteht ihre Neuerwerbung als Ergänzung zur Concordia NV, die seit 2016 zur Unternehmensgruppe gehört.

„Die Van Schoote Gruppe verstärkt uns in einer Region, in der wir bisher selbst kaum tätig waren. Im Gegenzug wird Concordia insbesondere ihr starkes Know-how in der betrieblichen Altersvorsorge bei Kunden der Van Schoote Gruppe einbringen können“, lässt sich Jochen Körner, CEO der Ecclesia, zu der Akquisition zitieren.

Auch im Heimatmarkt hat Körners Unternehmen zwei große Zukäufe getätigt: die Übernahme der Klinikrente Versorgungswerk GmbH (VersicherungsJournal 18.7.2023) zum 27. Juli und den Erwerb der im Markt begehrten PS-Pension Solutions GmbH (Pension Solutions Group) (31.7.2023).

Unter den Industrie-Versicherungsmaklern gilt Ecclesia mit 2.700 Mitarbeitern und einem platzierten Prämienvolumen von 2,6 Milliarden Euro im Jahr als Marktführer.