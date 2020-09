Ecclesia kauft 75 Prozent von Schunck

17.9.2020

Die Ecclesia-Gruppe setzt ihre Expansion fort: Sie wird 75,1 Prozent der Anteile an der Schunck Group GmbH & Co. KG übernehmen. Das teilte Ecclesia am Mittwoch mit. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Albert K.O. Schunck bleibe weiter an der Firmengruppe beteiligt und werde als geschäftsführender Gesellschafter mit seinem Team das Unternehmen führen. Der Spezialmakler für die Logistikbranche beschäftigt nach eigenen Angaben 330 Mitarbeiter. „Die Arbeitsplätze bleiben selbstverständlich erhalten“, so der Käufer auf Nachfrage.

„Mit der Ecclesia Gruppe haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir uns auf Augenhöhe begegnen und der die traditionsreiche Marke Schunck auch nach meiner beruflichen Tätigkeit fortführt“, lässt sich Schunck zitieren. Neben dem Hauptsitz in München hat das Unternehmen neun weitere Standorte im Bundesgebiet sowie Büros in Österreich, Spanien und Ungarn.

Albert K.O. Schunck (Bild: Fabian Helmich)

In diesem Jahr kaufte Ecclesia zwei Spezialmakler für Kreditversicherungen: die CFG Finance Gruppe (VersicherungsJournal 14.2.2020) und die KM Credit Consulting GmbH (13.8.2020). Die Detmolder Firmengruppe hatte bereits 2019 die Hemmer & Felder GmbH übernommen (3.12.2019). Zusätzlich kündigte das Unternehmen den Aufbau eines eigenen Rückversicherungs-Maklers an (14.1.2020).