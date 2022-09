Ecclesia investiert in Kundenportale

5.9.2022 – Die Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden mehr digitale Unterstützung. Für die technische Umsetzung holt man Partner wie das Insurtech Hepster ins Boot, das die notwendige Software entwickelt und bereitstellt. Das soll eigene Ressourcen schonen und Zeit und Geld sparen.

Die Ecclesia-Gruppe baut ihre digitale Infrastruktur über Partnerschaften weiter aus. Für den Bereich Reiseversicherung kooperiert der Großmakler nun mit Hepster, einer Marke der Moinsure GmbH. Das Rostocker Insurtech stellt die Plattform als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung. Ecclesia tritt mit eigenem Namen und Logo bei den Kunden auf und behält die Datenhoheit.

Plattform ermöglicht Abschluss und Vertragsverwaltung

Als Zielgruppe für das neue digitale Angebot hat das Unternehmen „die Absicherung von Reiseversicherungen für Reisegruppen aus kirchlichen Institutionen oder auch aus der Sozialwirtschaft“ im Blick. Als Beispiele nennt Ecclesia hier kirchliche Freizeiten oder Urlaubsaufenthalte von Heimbewohnern.

Auf der von Hepster entwickelten Plattform lassen sich Versicherungsstatus oder Kündigung verwalten. Schadenmeldungen sollen den Kunden in einer weiteren Ausbaustufe ermöglicht werden.

„Die Schadenbegleitung an sich findet bis auf weiteres in unseren Systemen statt, kann aber perspektivisch auch über das Hepster-System erfolgen“, so der Versicherungsmakler auf Nachfrage. Die zuständige Abteilung für Reiseversicherungen ist in der Gruppe die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH.

Ecclesia will an firmeneigenen Ressourcen, Zeit und Geld sparen

Die Zielsetzung der digitalen Anwendung beschreibt der Versicherungsmakler so: „Wir versprechen uns davon einen höheren Kundennutzen im normalen Reise-Versicherungsgeschäft, weil solcher Versicherungsschutz künftig digital bequem zu bestellen ist.“

Hepster verfügt über Expertise in der Versicherungsbranche und konnte laut Ecclesia „mit einer guten digitalen Lösung überzeugen“, ohne die firmeneigenen Ressourcen einzusetzen. Damit erziele man den gleichen Nutzen für den Kunden, „ohne zusätzliche Zeit und Geld in die Entwicklung zu investieren“. Angaben zu finanziellen Details der Kooperation machten die Geschäftspartner nicht.

Hepster: zweiter Geschäftsbereich im Aufbau

Das norddeutsche Insurtech kann sich über die Partnerschaft mit der Maklergruppe breiter aufstellen. Gestartet ist das Unternehmen vor vier Jahren mit situativen Versicherungen für Elektronik, Ausrüstung und Fahrräder (VersicherungsJournal 1.11.2018). Jetzt will sich Hepster ein zweites Standbein als SaaS-Anbieter im IT-Dienstleistungsbereich aufbauen.

Das Gründerteam von Hepster (v.li.): Hanna Bachmann (COO), Christian Range (CEO) und Alexander Hornung (CPO). (Bild: Hepster)

Für Ecclesia ist die Zusammenarbeit mit den Rostockern bereits die zweite Kooperation für die Bereitstellung von digitaler Infrastruktur. Mit der JDC Group AG vereinbarten die Detmolder kürzlich eine fünfjährige Partnerschaft zur Abwicklung von Versicherungsprodukten für das Privatkundengeschäft (4.8.2022).