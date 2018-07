Ecclesia-Gruppe auf Einkaufstour

13.7.2018

Die Ecclesia Gruppe hat am 11. Juli die Mehrheitsanteile an der niederländischen Finance & Insurance Group, mit der JBV Holding B.V. an der Spitze, gekauft. Damit werde ein Makler mit Schwerpunkten in den Bereichen Kreditversicherung und Finanzierung in den Niederlanden mit 23 Spezialisten Teil der Unternehmensgruppe. Das operative Management bleibt weiter bei der JBV Holding, teilte die Käuferin mit.

WERBUNG

Ziel der Übernahme: Die Finance & Insurance Group soll das Spektrum der niederländischen Ecclesia-Tochter und Unternehmensberatung Concordia de Keizer B.V. ergänzen. Die Finance & Insurance Group ist der niederländische Repräsentant der International Credit Brokers Alliance (ICBA), einem Netzwerk im Bereich der Kreditversicherungs-Vermittlung und dem Kreditmanagement.

„Die genaue Höhe der übernommenen Mehrheitsbeteiligung ist Bestandteil der kaufvertraglichen Vereinbarungen und unterliegt der Verschwiegenheit“, teilte die Ecclesia Holding GmbH auf Nachfrage mit.