DVAG wächst am stärksten mit Investmentgeschäft

29.3.2018 – Die Deutsche Vermögensberatung AG hat 2017 ein Drittel mehr Investmentgeschäft verkauft und ist so sichtbar gewachsen. Auch das Ergebnis fiel höher aus. 2018 werden weitere Generali-Vermittler direkt bei der DVAG angebunden.

Mit einem Umsatzplus um drei Prozent auf 1,35 Milliarden Euro ist die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) stärker gewachsen als die MLP SE oder die OVB Holding AG. Letztere musste 2017 sogar Federn lassen (VersicherungsJournal 1.3.2018, 27.3.2018).

Der Gesamtbestand der von der DVAG betreuten Verträge vergrößerte sich im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 29.3.2017) um zwei Prozent auf 193,7 Milliarden Euro. Der Konzernjahresüberschuss stieg um 3,8 Prozent auf 195,95 Millionen Euro.

Bedingt vergleichbar

„Bei allen entscheidenden Kennziffern schneidet die DVAG deutlich erfolgreicher ab als ihre Wettbewerber. Was noch wichtiger ist: Unser Vorsprung wächst“, schreibt Konzernchef Andreas Pohl im aktuellen Geschäftsbericht.

Vergleiche mit den Wettbewerbern scheitern praktisch aber daran, dass sich die Geschäftsmodelle, aber auch die Art der Rechnungslegung nur in Teilen ähneln. Anders als Wettbewerber gliedert die DVAG beispielsweise ihre Provisionseinnahmen nicht nach Sparten auf, sondern nennt nur das Neugeschäft und den Bestand in einzelnen Segmenten.

Für Beratung und Vermittlung – sprich: im Wesentlichen die Provisionen für die Vermittler – wurden 967,3 (941,2) Millionen Euro aufgewendet. Die Zahl der Vermittler nahm 2017 um 1.560 auf über 14.500 selbstständige Hauptberufler in bundesweit 3.452 Direktionen und Geschäftsstellen zu.

Im Sommer 2018 sollen rund 2.500 der 2.800 Vertreter des Exklusivertriebs der Generali (EVG), darunter 700 Angestellte, zur DVAG wechseln. Schon jetzt generiert die DVAG 60 Prozent des Beitragsaufkommens der Generali Deutschland AG beziehungsweise 15 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes.

Wachstum bei Riester und Rürup

Das meiste Neugeschäft erzielte die DVAG im Bereich Lebensversicherung (ohne Berufsunfähigkeit) mit 13,1 Milliarden Euro Versicherungssumme (- 6,1 Prozent). Der Rückgang wird mit einem um 6,1 Prozent geringeren Geschäft gegen Einmalbeitrag begründet.

Die Konzerkennzahlen im Überblick. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: DVAG)

Aufgrund des starken Neugeschäftes gegen laufenden Beitrag stieg der Leben-Bestand um 1,8 Prozent auf 145,5 Milliarden Euro Versicherungssumme. Im Riester-Geschäft legte das eingelöste Neugeschäft um 7,6 Prozent auf 70.145 Verträge zu und erreichte einen Marktanteil von 24 (19) Prozent. Der Riester-Bestand erreicht 1,4 Millionen Verträge. Der Marktanteil im Rürup-Neugeschäft wurde mit 10.034 vermittelten Verträgen auf zwölf (11,0) Prozent ausgebaut.

Die Schaden-/Unfallversicherung wuchs um 4,8 Prozent auf 1,60 Milliarden Euro Bruttobeitrag. Der gesamte Versicherungsbestand vergrößerte sich um 0,6 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro gebuchte Beiträge.

36 Prozent mehr

Der stärkste Zuwachs wurde aber mit einem Plus um 36 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro im Investmentgeschäft erzielt. Hierunter fällt sowohl das Geschäft mit fondsgebundenen Lebensversicherungen wie auch das Kooperationsgeschäft mit der Deutsche-Bank-Gruppe.

Der Investmentbestand erhöhte sich um 9,6 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro. So wurden beispielsweise über 183.000 neue Fondssparpläne für die Deutsche Bank verkauft. Für die Bankengruppe wurden zudem 41.300 Girokonten „Zins-Konto Plus“ (+ 21 Prozent) eröffnet und insgesamt 161 Millionen Euro Privatkredite vermittelt.

Seit Dezember bietet die DVAG ihren Kunden den Kleinkredit „Smart“ der Deutschen Bank an. Sie will ihren Marktanteil in diesem Segment deutlich ausbauen. Der Investmentbestand stieg um 9,6 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro.

Weitere Details zu den Ergebnissen 2017 liefert der aktuelle Geschäftsbericht, der unter diesem Link als PDF-Datei abzurufen ist.