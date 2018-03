Drei Mal positive Entwicklungen

16.3.2018 – Die Canada Life bleibt in Deutschland auf dem Wachstumskurs. Auch die JDC-Gruppe legt 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 kräftig zu. Prisma Life berichtet von Erfolgen bei der Sanierung.

Die Canada Life Assurance Europe plc. hat 2017 ihr Neugeschäft um vier Prozent von 82,9 Millionen Euro in 2016 (VersicherungsJournal 14.3.2017) auf 86,3 Millionen Euro APE ausgebaut. Die Beiträge im Neugeschäft stiegen um 2,5 Prozent auf 201,1 Millionen Euro. Damit habe man im vierten Jahr in Folge zugelegt, wird mitgeteilt.

Dickes Plus in der bAV

Die gebuchten Bruttobeiträge erhöhten sich um über acht Prozent auf 710 Millionen Euro. Für die betriebliche Altersversorgung (bAV) wird ein Zuwachs von zehn Prozent, für die private Altersvorsorge von sieben Prozent genannt. Der Anteil an rein fondsgebundenem Neugeschäft nahm um 31 Prozent zu.

Für die Risikoprodukte wird ein Plus von sechs Prozent und für die Berufsunfähigkeits-Versicherung von fünf Prozent angegeben. Beim 2016 eingeführten Grundfähigkeitstarif „Premium Grundfähigkeitsschutz“ hat sich nach Unternehmensangaben die Stückzahl nahezu verdoppelt. Das verwaltete Vermögen wird mit 6,2 (2016: 5,7) Milliarden Euro angegeben.

Nach schwachem vierten Quartal stark gestartet

Die in der Finanzberatung sowie als Anbieter intelligenter Finanztechnologie für Berater und Kunden tätige JDC Group AG hat nach vorläufigen und noch untestierten Geschäftszahlen 2017 mit 84,5 Millionen Euro Umsatz (2016: 78,05 Millionen Euro; VersicherungsJournal 15.11.2017) rund acht Prozent mehr erlöst.

Bereinigt um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Großkundenprojekten sowie der Umsetzung der rechtlichen Änderungen im Zuge der Umsetzung der europäischen Richtlinien Mifid II und IDD erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 63 Prozent auf 3,9 Millionen Euro. Ohne diese Effekte, die rund 0,7 Millionen Euro ausmachten, stieg das EBITDA um rund 19 Prozent auf 3,2 Millionen Euro.

Im Geschäftsbereich Advisortech stiegen der Umsatz um 7,4 Prozent auf 66,6 Millionen Euro und das EBITDA um 15,7 Prozent auf 3,3 Millionen. Im „Advisory“, dem klassischen Vertriebszweig, wuchsen der Umsatz um 11,8 Prozent auf 26,6 Millionen Euro und das EBITDA um 22,7 Prozent auf 1,2 Millionen Euro.

Rekord erwartet

Nach Unternehmensangaben wuchs der Umsatz im vierten Quartal 2017 nur um vier Prozent, weil das für den Finanzmarkt typische Jahresendgeschäft ausgeblieben sei. Als Ursachen werden die Verunsicherung der Endkunden nach den Ergebnissen der Bundestagswahl und die Verunsicherung im Vermittlermarkt im Vorfeld der Umsetzung der gesetzlichen Neuerungen Mifid 2 und IDD genannt.

„Der Start ins Jahr 2018 ist sehr gut verlaufen. Die Unternehmen der JDC Group verzeichnen gemessen am Wachstum der Anzahl der Neuanträge ein historisches Neugeschäftsplus von über 50 Prozent“, wird CEO Dr. Sebastian Grabmaier in einer Pressemitteilung zitiert.

Für 2018 rechnet Grabmaier mit einem Rekordjahr. Dazu sollen unter anderem der Start der Kooperation mit dem Neukunden Lufthansa zum 15. Januar und die Integration der im Dezember 2017 erworbenen Assekuranz Hermann Gruppe beitragen (VersicherungsJournal 30.11.2017).

Der Vorstand erwartet für 2018 beim Umsatz eine Größe von mehr als 100 Millionen Euro. Das EBITDA soll auf mehr als sechs Millionen Euro steigen. Die geprüften Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 werden am 27. April 2018 veröffentlicht.

Umsatz und EBITDA bei der JDC-Gruppe auf vorläufiger BasisKennzahlen

Sanierung trägt Früchte

Mit einem Jahresüberschuss von rund fünf Millionen Euro kehrt die Liechtensteiner Prisma Life AG in die Gewinnzone zurück (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.12.2016, VersicherungsJournal 10.2.2016, 11.5.2015).

„Dieser Überschuss übersteigt die Prognose für 2017 deutlich und gibt uns Sicherheit, dass der Turnaround nachhaltig ist. Jetzt fokussieren wir mit Augenmaß wieder auf neue Produkte, Kooperationen und den Ausbau des Vertriebs“, sagt Verwaltungsrats-Präsident Helmut Posch laut einer Unternehmensmitteilung.

Bei den Angaben handelt es sich um noch vorläufige Zahlen. Der Überschuss stamme aus dem laufenden operativen Geschäft. Ohne Anwendung von Übergangsregeln erreiche die Solvabilitätsquote rund 128 Prozent. Die wachsende Ertragskraft resultiert vor allem aus konsequenten Effizienzverbesserungen und dem Abbau von Zinslasten.

Die gebuchten Bruttoprämien verharrten mit rund 143,2 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Auf der positiven Entwicklung will der Versicherer nun aufbauen und sucht Kooperationslösungen, in die er sein spezielles Produkt-Know-how einbringt und im Gegenzug Synergien in der Verwaltung realisieren kann.