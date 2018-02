Drei Mal erhebliche Zuwächse bei den Kundenzahlen

2.2.2018 – Die Metallrente GmbH, die Klinikrente GmbH und die Münchener Verein Versicherungsgruppe betonen in ersten Berichten über das Geschäftsergebnis 2017 vor allem ein deutliches Plus an Neukunden. Für das laufende Jahr werden durch das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz zusätzliche Impulse erwartet – aber auch neue Herausforderungen.

2017 wurden bei der Metallrente GmbH laut einer Pressemitteilung 49.000 Verträge kapitalgedeckter Altersversorgung abgeschlossen und Neubeiträge in Höhe von 60 Millionen Euro erzielt. Die Zahl der Kundenunternehmen wuchs bei dem vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und der IG Metall gemeinsam getragenen Versorgungswerk zugleich um mehr als 3.000 auf rund 40.000 an.

Besonders gut habe sich der „Metallpensionsfonds“ entwickelt, wird herausgestellt. Dafür hätten sich in der Berichtszeit 23 Prozent mehr Beschäftigte entschieden als noch 2016 (VersicherungsJournal 2.2.2017).

Außerdem schlossen den Angaben zufolge über 23.000 Arbeitnehmer im abgelaufenen Geschäftsjahr eine private Berufsunfähigkeits-Versicherung ab. Der Bestand erhöhte sich hier dadurch auf rund 80.000 Verträge.

Kunden warten laut Metallrente mit Blick auf das BRSG ab

Auffällig an der Geschäftsentwicklung 2017 war laut Metallrente, dass es zum Jahresende 2017 anders als ein Jahr zuvor keine „Last-Call“-Motivation für den Vertragsabschluss in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gegeben habe. Daher sei das Wachstum im Dezember 2017 deutlich geringer gewesen als vor Jahresfrist.

Zurückgeführt wird dies darauf, dass viele Akteure mit Blick auf das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 24.11.2017) die neuen Entwicklungen abwarteten. Durch das sieht die Metallrente nun viel neuen Spielraum für die Ausgestaltung von Betriebsrenten gegeben, aber auch noch weiteren Nachbesserungsbedarf sowie die Notwendigkeit eines veränderten Rollenverständnisses der Sozialpartner.

Klinikrente erwartet für 2018 ebenfalls zusätzliche Impulse

Die Klinikrente Versorgungswerk GmbH erwartet durch das neue Gesetz ebenfalls zusätzliche Impulse. Sie kündigt an, alle Anstrengungen zu unternehmen, „damit immer mehr Menschen in der Gesundheitswirtschaft die Möglichkeiten der Vorsorge über den Betrieb kennen, verstehen und nutzen“. Die Unternehmen will sie unterstützen, indem sie ihnen Verwaltungsarbeiten abnimmt.

2017 konnte das Versorgungswerk, dessen Produkte von einem Konsortium aus Allianz-Konzern, der Condor Lebensversicherungs-AG, der Deutschen Ärzteversicherung AG, der R+V Versicherungen und der Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland bereitgestellt werden, nach eigenen Angaben mehr als 12.000 neue Verträge verbuchen. Die Zahl der Mitgliedsunternehmen stieg um 370 auf nun 3.545 Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Der Neuzugang beim laufenden Jahresbeitrag erreichte in der betrieblichen Altersversorgung 2017 gut 14 Millionen Euro. Der laufende bAV-Gesamtbeitrag stieg hier auf knapp 100 Millionen Euro; er lag im Jahr 2016 bei 94 Millionen Euro (VersicherungsJournal 14.2.2017).

Münchener Verein freut sich über Beitragsplus

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe konnte 2017 laut einer Pressemitteilung über 20.000 Neukunden gewinnen. Hervorgehoben wird, dass der Zuwachs der gesamten Beitragseinnahmen nach Hochrechnungen mit rund 2,4 Prozent auf 720 Millionen Euro fast doppelt so stark war wie im Branchendurchschnitt.

In der Krankenversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 3,4 Prozent auf 527 Millionen Euro und die Zahl der versicherten Personen um 3,7 Prozent auf 326.178. In der Lebensversicherung nahmen die Beiträge um etwa 1,5 Prozent auf rund 143 Millionen Euro, wobei den Angaben zufolge bei fondsgebundenen Rentenversicherungen ein Produktionsplus von 33,1 Prozent erzielt wurde.

In der Allgemeinen Versicherung schließlich nahmen die Beiträge um 2,3 Prozent auf 54 Millionen Euro (2016: 52,7 Millionen Euro; VersicherungsJournal 2.2.2017) zu. Hier stach bei dem genossenschaftlich geprägten Versicherer, dessen Kernzielgruppe das Handwerk ist, in der Berichtsperiode insbesondere das Neugeschäftsplus von 41 Prozent im Bereich Haftpflicht-Versicherungen hervor.