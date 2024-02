Dominik Groenen bringt sich mit neuer Geschäftsidee in Position

21.2.2024 – Der Unternehmer wagt einen Neustart. Die Arbeit am Konzept und an der Finanzierung hat Dominik Groenen während der Pandemie erledigt. Am 1. März sollen Vermarktung und Akquise für sein Coworking-Space-Modell starten. Auch die Versicherungswirtschaft hat er als Klientel im Blick.

Er meldet sich zurück: Dominik Groenen, Gründer diverser Start-ups, wendet sich wieder der Versicherungswirtschaft zu, zumindest indirekt. Mit einer neuen Geschäftsidee will er ab dem 1. März die Assekuranz als künftige Kundin adressieren. Das berichtete der Versicherungsmonitor, Groenen bestätigte die Meldung telefonisch.

Dominik Groenen (Bild: privat)

Angebote im Bereich „Coworking-Space“

Nach dem Niedergang von Flypper (VersicherungsJournal 9.1.2020) und seinem vorherigen Engagement für die Massup GmbH (2.11.2016) war es um Groenen und seine Geschäftsaktivitäten still geworden.

Sein neues Projekt, The Orangery GmbH, brachte er 2018 gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian Groenen, der früher für die Flexperto GmbH arbeitete, an den Start.

Das Unternehmen stellt sogenannten Coworking-Space zur Verfügung. Die Firma konzentriert sich auf Städte mit bis zu 300.000 Einwohnern, sogenannte Plätze in der zweiten Reihe wie Hildesheim, Hameln und Stralsund.

Das Angebot adressiert alle Nomaden der Arbeitswelt, Freiberufler, Selbstständige oder kreative Köpfe (15.9.2020).

WERBUNG

Corona hat Angebot in Kleinstädten verändert

„Was sich für die Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München normal anhört, war in kleineren Städten wie Hildesheim vor Corona ein verrückter Gedanke“, so Groenen. Die Pandemie veränderte dann durch Homeoffice die Arbeitswelt (15.1.2021) und die Anforderungen.

Heute betreibt die Orangery sieben Standorte. Auch Mitarbeiter der Assekuranz nutzen die Angebote. Dazu gehören nach Angaben von Groenen die Tecis Finanzdienstleistungen AG, die Hansemerkur Versicherungen und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Orangery: mit eigener Software und App am Start

Aufbauend auf der Vermietung von Büroflächen und dazu buchbaren Leistungen beschäftigte die Groenen-Brüder das Management beziehungsweise die Digitalisierung des Geschäftsvorgangs. Wie können Interessenten kontaktlos einbuchen, ausbuchen, bezahlen? Wie kann man die Auslastung kontrollieren?

„Anfangs haben wir dafür eine White-Label-Lösung eines Drittanbieters genutzt. Das Ziel war aber, eine eigene Software beziehungsweise App zu entwickeln, um eine höhere Automatisierung zu erreichen“, so Groenen. Auf der Webseite der Orangery Coworking GmbH geht das Angebot, inklusive digitaler Unterstützung, jetzt an den Start.

Als Hauptinvestor für ihr Konzept und die technologische Umsetzung konnten die Brüder Mirco Novakovic mit seiner Risikokapital-Gesellschaft New Forge überzeugen. Das Volumen des Investments liegt im siebenstelligen Euro-Bereich. Weitere finanzielle Details nennt Groenen nicht.

Des Weiteren führt Orangery in einer Unternehmensmeldung Jan Meiswinkel (über die Advancis Holding GmbH) und Thomas Fürst als Geldgeber an.

Aktuell sind 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet. Vor Corona 2019 waren es nur 4,6 Prozent. Simon Krause vom Ifo Institut

Freiflächen der Versicherungswirtschaft im Visier

Aber Groenen hat eine weitere Idee, um sein Geschäftsmodell in Schwung zu bringen: „Seit der Coronakrise setzen Banken und Versicherer verstärkt auf Remote-Office-Lösungen. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Das heißt, Büroflächen werden in der Finanzbranche nicht genutzt, die Auslastung liegt nach der Pandemie längst nicht bei 100 Prozent.“

„Aktuell sind 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet. Vor Corona im Jahr 2019 waren es nur 4,6 Prozent“, bestätigt Simon Krause vom Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. Die Unternehmen ziehen Konsequenzen aufgrund mobiler Arbeitsmodelle und neuer Prioritäten ihrer Mitarbeiter.

Beispiel die Versicherer: Der Allianz-Konzern und die Ergo Versicherungen geben sich pragmatisch und wollen freie Flächen untervermieten oder angemietete Büros wieder an den Eigentümer zurückgeben (5.6.2023).

In den Büroräumen der Zurich Gruppe Deutschland geht der Arbeitgeber künftig von einer durchschnittlichen Anwesenheit von 50 Prozent aus. Räume wurden umgestaltet, ein kleiner Teil der Flächen wurde untervermietet. Leerstände gebe es nicht, so die Gesellschaft.

Auch Filialen von Banken und Versicherungsagenturen sind teilweise verwaist, da macht ein Einstieg Sinn. Dominik Groenen, Gründer und Geschäftsführer von Orangery

Am 1. März startet Akquise

Bei diesen ungenutzten Gewerbeflächen nach Corona will Groenen ansetzen. Das Management des Coworking-Space, inklusive schlüssellosem Zugang und Auswertungsmethodik, soll die unternehmenseigene App übernehmen. Am 1. März will der Gründer mit der Vermarktung und Akquise starten.

„Wir werden natürlich nicht nur die Gesellschaften ansprechen. Auch Filialen von Banken und Versicherungsagenturen sind teilweise verwaist, da macht ein Einstieg Sinn“, so der Orangery-Gründer.

Von ihrem Geschäftsmodell sind die Groenen-Brüder überzeugt: Bereits 2024 peilen sie nach eigener Aussage das Erreichen der Profitabilität für ihr Unternehmen an.