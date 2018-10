Domcura und Telis bringen neuen Assekuradeur an den Start

24.10.2018

Die Domcura AG und die Telis Financial-Services-Holding AG haben die Verhandlungen über ihr geplantes Joint Venture Inno-Assekuranz GmbH abgeschlossen. Damit werde die Zusammenarbeit der Domcura und der Telis-Tochter Dema Deutsche Versicherungsmakler AG weiter ausgebaut, so das Kieler Vermittlerunternehmen in einer Mitteilung am Dienstag.

Die neue Gesellschaft Inno-Assekuranz soll die jeweilige Expertise der Geschäftspartner vereinen. Die Domcura bringe ihre Erfahrungen als Assekuradeur ein, während die Dema Expertise in den Bereichen Produktkonzeption und Vermarktung von Kompositversicherungen beisteuere. Das Gemeinschafts-Unternehmen werde seine Geschäftstätigkeiten in den jeweiligen Stammsitzen in Kiel und in Regensburg ausüben. Mit dem Joint Venture entstehe ein Assekuradeur, der angeschlossenen Maklern Deckungskonzepte für die jeweilige Zielgruppe biete, erklärt Domcura.

Die Vermittlung der Produkte starte ab sofort zum Auftakt der DKM in Dortmund auf dem Stand der Dema. „Wir betreuen schon heute mehr als 5.500 Makler, Mehrfachagenten und Finanzdienstleister. Mit Inno-Assekuranz bringen wir unsere Expertise und unser Angebot als Assekuradeur noch schlagkräftiger in diesen Markt und eröffnen uns damit zusätzliche Potenziale“, sagt Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Domcura. Das Unternehmen lag 2017 auf Platz drei der Cash-Rangliste der größten Maklerpools (VersicherungsJournal 14.8.2018). Die Telis-Gruppe besetzte 2017 laut Cash-Redaktion Platz fünf bei den Allfinanzvertrieben (VersicherungsJournal 7.8.2018).