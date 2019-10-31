Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenUnternehmen & Personen

Domcura kündigt Vertrag mit Versicherungsmakler

21.1.2026 (€) – Vertriebspartner der deutschen Assekuranz bemängeln die Erreichbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit vieler Produktgeber. Einer davon ist der Kieler Spezialist für die Gebäudesparte, der sich auf Anfrage des VersicherungsJournals grundsätzlich zwar zum Vertrieb über Makler bekennt. Mit einem bisher direkt angebundenen Vermittler aus Leverkusen will man aber keine Geschäftsbeziehung mehr unterhalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Maklerbetreuer · Social Media · Versicherungsmakler · Vertriebsweg
