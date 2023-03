DKM-Veranstalter verliert Geschäftsführer

22.3.2023

Ende des Jahres wird die DKM ihren Vertriebs- und Marketingchef verlieren, wie die Messeveranstalterin BBG Betriebsberatungs GmbH jetzt mitteilte. Konrad Schmidt (44) scheidet zum 31. Dezember auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung des Bayreuther Unternehmens aus, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit Konrad Schmidt verlieren wir eine Führungspersönlichkeit, die den Vertrieb mit vielen erfolgreichen Projekten wie die Fachmesse DKM, die Zeitschrift Asscompact und den Jungmakler Award entscheidend geprägt und weiterentwickelt hat“, lässt sich Dieter Knörrer, Gründer und Gesellschafter der BBG, zitieren.

Schmidt steht seit rund 20 Jahren in Diensten der BBG. Nur zwei Jahre nach seinem Eintritt in das Unternehmen wurde er 2006 Vertriebsleiter und erhielt gleichzeitig Prokura. Im Frühjahr 2015 war der Diplom-Sportökonom als designierter Nachfolger von Knörrer in die Geschäftsleitung berufen worden (VersicherungsJournal 11.3.2015), 2017 stieg er zum alleinvertretungs-berechtigten Geschäftsführer auf (13.10.2017).

Konrad Schmidt (Bild: BBG)

Einen Nachfolger für Schmidt werde es auf der Chefetage nicht geben. Dr. Christian Durchholz wird zum alleinigen Geschäftsführer und übernimmt die Verantwortung für die Aufgabenbereiche von Schmidt, die aber innerhalb der BBG neu verteilt werden sollen.