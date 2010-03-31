Direktversicherer der Hansemerkur beruft neue Vertriebsvorständin

2.10.2025

Die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG hat zum 1. Oktober 2025 Vera Scheuermann als neue Vorständin berufen, wie die Hansemerkur-Gruppe gegenüber der Presse mitteilt. Sie wird dort die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten und das bisherige Führungsteam um Florian Meurs und Tobias Blodau ergänzen.

Die 47-jährige Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Touristik folgt auf Kai-Uwe Blum, der sich auf eigenen Wunsch auf andere Aufgaben im Konzern konzentrieren will – darunter die Geschäftsleitung der Advigon Versicherung AG sowie der Hansemerkur International AG.

Scheuermann ist seit 2015 bei der Hansemerkur Reiseversicherung AG tätig und verantwortet als Bereichsdirektorin den internationalen Vertrieb sowie den Direktvertrieb. Der Versicherer betont in seiner Mitteilung ihre enge Vernetzung mit Touristikpartnern wie der Eurowings GmbH und der Holidaycheck AG, die helfen soll, Synergieeffekte besser zu nutzen. Ihre bisherige Funktion als Bereichsleiterin wird sie weiterhin ausüben.

Scheuermann habe zudem den Auf- und Ausbau des Onlinegeschäfts der Hansemerkur-Gruppe mitverantwortet sowie die strategische Weiterentwicklung der Webauftritte.

Vera Scheuermann (Bild: Michaela Kuhn)

Die Berlin Direkt erzielte laut Geschäftsbericht der Hansemerkur (PDF, 5,65 MB) im Geschäftsjahr 2024 Beitragseinnahmen von 20,73 Millionen Euro und einen Bilanzgewinn von 481.000 Euro (Gewinnvortrag auf neue Rechnung). Der 2013 gegründete Versicherer wächst damit schnell: Gegenüber dem Vorjahr konnte der Gewinn um 154 Prozent gesteigert werden.

Neben Reiseversicherungen bietet das Unternehmen auch Privathaftpflicht-, Sach- und Zahnzusatzversicherungen im Direktvertrieb an.