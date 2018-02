Digitalversicherer One nimmt den Betrieb auf

2.2.2018 – Heute startet der Digitalversicherer der Wefox-Gruppe, die One Versicherung AG, seinen Betrieb. Zunächst wird das Produktportfolio private Hausrat- und Haftpflicht-Versicherungen umfassen. Über Geo-Triggering-Technologie will der Versicherer individuellen Reiseschutz entwickeln. Mit dem US-Schauspieler Ashton Kutcher hat One einen prominenten Aktionär gewonnen.

Knapp fünf Monate später als ursprünglich geplant (VersicherungsJournal 19.9.2017) geht die One Versicherung AG heute an den Start. Zunächst mit Haftpflicht- und Hausratversicherungen, will das Insurtech mit Sitz in Liechtenstein im nächsten Quartal auch mit einer eigenen Unfallversicherung den Markt erklimmen.

Verzögerung durch regulatorische Auflagen

Stephan Ommerborn (Bild: One)

„Wir starten mit dieser Verzögerung, weil wir noch einige regulatorische Auflagen erfüllen mussten, mit denen wir im Vorfeld nicht gerechnet hatten“, berichtete One-Chef Stephan Ommerborn dem VersicherungsJournal. Mittlerweile habe man aber die nötige EU-weite Lizenz der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) erhalten, um mit dem Versicherungsgeschäft in Deutschland und anschließend auch in Österreich und der Schweiz zu loszulegen, so der CEO.

Doch mit dem Startschuss beginnt die Arbeit erst so richtig, weiß Ommerborn. Das Insurtech sucht nach modernen Versicherungslösungen und Vertriebswegen. Unter anderem plane man derzeit mit einem sogenannten Geo-Triggering-Unternehmen zusammenzuarbeiten. „Über diese Technologie können wir genau sagen, wo sich unsere Versicherten befinden und welche Aktivitäten sie ausüben“, erzählte das ehemalige Vorstandsmitglied der Zurich Insurance Group Ltd.

Dies wolle der Versicherer unter anderem dafür nutzen, seinen Kunden individuellen Reiseschutz zu bieten. „Wir können dann zum Beispiel sehen, dass ein Kunde in ein Ski-Gebiet reist. Durch die vom Smartphone registrierten Bewegungen lässt sich dann ermitteln, ob er Ski oder Snowboard fährt oder doch nur einen gemütlichen Winterurlaub macht.“

Vertrieb über Makler, Kooperationspartner und direkt

Entsprechend dieser Bewegungsdaten und des erkannten Risikos wird One dem Reisenden dann ein Angebot für eine Reiseversicherung machen. Nimmt er das Angebot an, soll der Schutz tageweise abgerechnet werden und endet automatisch, sobald sich das Smartphone wieder aus der Urlaubsregion entfernt.

„Das alles wird natürlich nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Kunden geschehen und wird ein optionales Serviceangebot sein“, so Ommerborn.

Der Versicherer wird sich auf verschiedene Vertriebskanäle konzentrieren. Zum einen können Kunden die Policen direkt bei One erwerben. „Da ein Einstieg ausschließlich über das Direktgeschäft aber unwirtschaftlich wäre, setzen wir auch stark auf Makler und Pools“, erklärte der CEO. Zudem wolle man über Kooperationen mit beispielsweise Umzugsplattformen Kunden generieren.

Hollywoodstar ist neuer Aktionär

Mit dem US-Schauspieler Ashton Kutcher – bekannt aus der Serie „Two and a half men“ – hat One seit Neuestem einen Aktionär mit weltweiter Popularität. Der 39-Jährige ist mit seinen Unternehmen „A-Grade Investments“ und „Sound Ventures“ an vielen Start-ups beteiligt. Dazu gehören unter anderem der Musik-Streamingdienst Spotify oder die Plattform Airbnb.

Nach Informationen der Zeitung Handelsblatt gefällt dem Schauspieler der Ansatz des Versicherers, Versicherungen für ein junges Publikum attraktiv zu gestalten. Zusammengekommen seien der Hollywoodstar und die Wefox-Gruppe, zu der der Versicherer gehört, über den Gruppen-Chef Julian Teicke, der Kutcher auf einer Networking-Veranstaltung in Berlin kennengelernt hatte.