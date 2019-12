Digitalmarke der VKB legt zweistellig zu

20.12.2019 – Laut vorläufigen Zahlen der Versicherungskammer Bayern verzeichnete die Internetmarke des Unternehmens, Bavariadirekt, 2019 ein Beitragsplus von über 20 Prozent. Die Steigerung sei vor allem auf Kfz und private Haftpflicht zurückzuführen, so der Mutterkonzern.

WERBUNG

Am Mittwoch präsentierte die Versicherungskammer Bayern (VKB) ihre vorläufigen Geschäftszahlen für 2019. Laut dem Ausblick liegt das Beitragsvolumen im gesamten Versicherungsgeschäft bei 8,7 Milliarden Euro, im selbstabgeschlossenen Geschäft bei 8,6 Milliarden Euro.

Das entspreche einer Steigerung von insgesamt 4,7 beziehungsweise 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 9.4.2019), wie der Konzern in einer Mitteilung bekannt gab. Den aktuellen Geschäftsbericht wird die VKB im April vorstellen.

Bavariadirekt mit Beitragsplus über 20 Prozent

In der Mitteilung vom Mittwoch weist das Unternehmen für seine Marke Bavariadirekt der Ovag – Ostdeutsche Versicherung AG (Direkt) auf „ein Beitragsplus von 20,1 Prozent“ hin.

Das Wachstum „resultiert zu einem Großteil aus der sehr gut laufenden Kfz-Versicherung und den privaten Haftpflicht-Versicherungen, welche überwiegend über Vergleichsportale verkauft werden“, erklärte ein VKB-Unternehmenssprecher auf Nachfrage die Steigerung des digitalen Anbieters.

Auch die Auszeichnung der Bavariadirekt mit dem „Ekomi Awards“ 2019 als bester Direktversicherer „beflügelt zudem das Geschäft“ (17.6.2019).

Digitale Spielwiese für etablierten Versicherer

2008 brachte die öffentliche Gesellschaft ihren digitalen Anbieter an den Start (21.4.2010). Neben den drei regionalen Verkaufsmarken Versicherungskammer Bayern, den Saarland Versicherungen und der Feuersozietät Berlin Brandenburg sei Bavariadirekt „ein gleichberechtigter Vertriebskanal in der personell-digital ausgelegten Multikanalstrategie“ der VKB, so der Unternehmenssprecher.

Das Geschäftsmodell der Marke sei so ausgerichtet, dass es andere Kunden anspreche, die bisher für den Versicherer nicht zugänglich waren. Der Direktversicherer soll diese Klientel binden und „diese teils an die VKB überführen“. Zusätzlich sei der Internetanbieter für den öffentlichen Versicherer eine virtuelle Spielwiese, auf der Neuerungen ausprobiert werden.

„Wir testen mit der Bavariadirekt Innovationen, die, wenn sie sich als erfolgreich erweisen, von den anderen Gesellschaften des Konzerns übernommen werden können wie zum Beispiel Tarifierung, Robotics, Betrugserkennung oder digitale Schadensteuerung“, hieß es weiter.

Dazu gehöre auch die Erprobung neuer Produkte. Ein Beispiel seien Cyberpolicen für Privatkunden (21.9.2018), die seit 2018 unter anderem über die Covomo Versicherungsvergleich GmbH vertrieben werden, die Absicherung von E-Scootern und sogenannte „Just-in-time-Policen“ oder situative Tarife.