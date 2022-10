Digitale islamkonforme Sachversicherungen kommen im deutschen Markt an

12.10.2022

Die Neova Techafull GmbH nimmt in Deutschland ihre Geschäftstätigkeit auf. Das Unternehmen bietet hierzulande als Assekuradeur digitale und islamkonforme Versicherungen für Hausrat-, private Haftpflicht- und private Unfallabsicherung an. Als Risikoträger steht die Element Insurance AG hinter den Offerten, wie der White-Label-Anbieter auf Nachfrage bestätigte.

Der Neueinsteiger wurde im November 2021 gegründet. Der junge Berliner Versicherungsvertreter ist eine Tochterfirma der Neova Participation Insurance, einem Mitglied der Kuveyt Türk Finance Group. Als Geschäftsführer in Deutschland fungiert Metin Yücel.

Das Unternehmen versteht sich „als Pionier auf dem Gebiet der islamkonformen Versicherung und weist mit seinen ausschließlich online verfügbaren Leistungen einen hohen Grad an Nachhaltigkeit auf“, heißt es in einer Mitteilung. Ziel von Techafull sei es, das Angebot in allen europäischen Ländern verfügbar zu machen.

Die Idee, Versicherungen islamischen Glaubensprinzipien anzupassen, ist nicht neu (VersicherungsJournal 8.9.2004). Das wohl wichtigste Merkmal: Die konkrete Verwendung der eingezahlten Prämien als auch die Überschussverwendung müssen nach den sogenannten Islamic Finance Regeln ausgeführt werden.