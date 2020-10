Dietmar Bläsing: Vom Lehrling zum Konzernchef

Dieses Interview ist ein Auszug aus der Sonderausgabe „20 Jahre VersicherungsJournal – Das Jubiläumsheft“. Es erscheint gedruckt innerhalb des VersicherungsJournal-Extrablatts 4|2020 „Die Absicherung der Arbeitskraft – Wie Vermittler zu passgenauen Lösungen kommen“. Das Magazin erscheint am 26. Oktober. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt es unaufgefordert zugestellt. Noch-nicht-Leser finden unter VersicherungsJournal.de/Extrablatt eine Bestellmöglichkeit. Ab der nächsten Ausgabe wird Ihnen das Extrablatt dann direkt nach Hause geliefert. Die Zustellung an Empfänger in Deutschland ist dabei kostenlos. Die Sonderausgabe erscheint zum 20-jährigen Bestehen des VersicherungsJournals (9.10.2020). In dem Jubiläumsheft schildern die ersten Mitwirkenden, wie die Idee des Online-Informationsdienstes entstanden ist und wie sich das VersicherungsJournal von der Gründung bis heutige entwickelt hat. Zu den weiteren Inhalten gehört, welche Themen die Branche im Laufe der vergangenen 20 Jahre besonders bewegt haben. Doch es geht nicht allein um den Rückblick. Genauso wichtig sind der Redaktionen die Gegenwart und die Zukunft. Das Jubiläumsheft mit dem vollständigen Interview steht als E-Paper bereits jetzt bereit.