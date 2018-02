Die (un-)profitabelsten Schaden-/Unfallversicherer

1.2.2018 – Lediglich sechs der 50 größten Kompositversicherer hatten 2016 eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von mehr als 100 Prozent zu verzeichnen. Auf den besten Wert kam nach dem „Branchenmonitor 2014-2016: Kompositversicherung“ die Debeka Allgemeine, auf den schlechtesten die DA Direkt.

2017 haben die deutschen Schaden-/ Unfallversicherer nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund fünf Cent pro Beitragseuro Gewinn geschrieben (VersicherungsJournal 31.1.2018). Das liegt in etwa auf dem Niveau der drei Jahre zuvor.

Eine Combined Ratio von über 100 Prozent (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) stand für die Kompositversicherer nach Zahlen des Versichererverbands in den vergangenen 15 Jahren lediglich 2013 zu Buche.

7Seinerzeit waren die Versicherungsleistungen aufgrund gehäufter Extremwetterereignisse wie dem Juni-Hochwasser sowie diversen Hagelstürmen (VersicherungsJournal 6.1.2014) auf einen Höchstwert von 50 Milliarden Euro gestiegen.

Sechs Anbieter in der Verlustzone

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote 2016 fiel branchenweit mit 94,7 Prozent zwar etwas besser aus als 2015. Allerdings fuhren laut dem „Branchenmonitor 2014-2016: Kompositversicherung“ mit sechs Gesellschaften doppelt so viele einen versicherungs-technischen Verlust ein wie im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 13.1.2017). Zum Vergleich: 2013 war noch über die Hälfte der 50 größten Anbieter in der Verlustzone gelandet (VersicherungsJournal 22.1.2015).

Der Branchenmonitor wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Yougov Deutschland GmbH durchgeführt. Er enthält zahlreiche Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Komposit-Anbieter, die auf eine Marktabdeckung von rund 84 Prozent kommen.

Die Anbieter mit den höchsten Combined Ratios

Der höchste Wert im Jahr 2016 wird für die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) ausgewiesen, deren Quote sich von 101,6 Prozent im Jahr zuvor auf 105,6 Prozent verschlechterte. Dies führt die Gesellschaft im Geschäftsbericht 2016 auf Reserveanpassungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung zurück, die knapp zwei Drittel Anteil am gesamten Prämienaufkommen hat (VersicherungsJournal 15.1.2018).

Bei knapp 105 Prozent lag 2016 die Basler Sachversicherungs-AG, die laut Geschäftsbericht 2016 eine überproportionale Häufung von Großschäden zu verzeichnen hatte. In der Wohngebäudeversicherung (VersicherungsJournal 6.11.2017) sowie in der Kfz-Versicherung lag die Combined Ratio bei jeweils knapp über 100 Prozent. In der allgemeinen Haftpflichtversicherung stand mit fast 130 Prozent sogar der höchste Wert zu Buche (VersicherungsJournal 23.1.2018).

Eine vergleichsweise hohe Quote von über 103 Prozent hatte darüber hinaus die HDI Versicherung AG zu verzeichnen. Der HDI hat 2016 in Haftpflicht tiefrote Zahlen geschrieben, nachdem die Rückstellungen für Spätschäden insbesondere in den Sparten Heilwesen-Haftpflicht und Planungshaftpflicht deutlich erhöht werden mussten.

In Wohngebäude bedeutete eine Quote von 111 Prozent eine Verbesserung um rund 13 Prozentpunkte. Die Frequenzschaden-Belastung sei infolge von Sanierungsaktivitäten niedriger ausgefallen – und es habe eine geringere Naturkatastrophen-Belastung sowie ein verbessertes Abwicklungsergebnis gegeben, heißt es zur Begründung im Geschäftsbericht 2016.

Die profitabelsten Schaden-/Unfallversicherer

Am besten schnitt erneut (VersicherungsJournal 4.2.2016) die Debeka Allgemeine Versicherung AG ab, die als einziger der aufgeführten Anbieter unter 83 Prozent blieb. In Wohngebäude, in Kfz wie auch in Hausrat (VersicherungsJournal 15.11.2017) gehörten die Koblenzer 2016 zu den zehn Anbietern mit der niedrigsten Quote.

Ein Wert von knapp unter 84 Prozent wird für die Westfälische Provinzial Versicherung AG ausgewiesen. Sie kam auf kombinierte Schaden-Kosten-Quoten zwischen 96 Prozent in Haftpflicht und jeweils etwa 72 Prozent in der Hausrat sowie der privaten Unfallversicherung.

Unter der 90-Prozent-Marke lagen ferner die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland, die Bayerische Landesbrandversicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG, die Arag Allgemeine Versicherung AG sowie die Generali Versicherung AG.

Weitere Studiendetails

Der rund 100-seitige „Branchenmonitor 2014-2016: Kompositversicherung“ kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Die Studienverantwortlichen weisen im Fazit explizit darauf hin, „dass bei der Interpretation und direkten Gegenüberstellung einzelner Kennzahlen die teils erheblichen Unterschiede in den Produktausprägungen und Zweigstrukturen der einzelnen Versicherer zu berücksichtigen sind“.

Zudem werden große Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder die HDI Global SE (früher HDI-Gerling Industrieversicherung AG – VersicherungsJournal 16.1.2016) nicht in der Untersuchung aufgeführt.