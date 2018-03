Die Rechtsschutzversicherer mit der besten Kundenorientierung

19.3.2018 – Die Advocard bietet laut dem „Service-Atlas Rechtsschutz-Versicherung 2018“ von Servicevalue die insgesamt beste Kundenorientierung. Dahinter folgen mit der Allianz, der Concordia, der ADAC Rechtsschutz, der Continentalen und der DEVK fünf weitere „sehr gute“ Anbieter. Die besten Beurteilungen bekommen die Rechtsschutzanbieter hinsichtlich der Hilfsbereitschaft und Erreichbarkeit der Mitarbeiter, die schlechtesten in den Servicemerkmalen „proaktiv bessere Angebote“ und „Beitragshöhe“.

Zum dritten Mal in Folge hat die Servicevalue GmbH die Servicequalität und Kundenorientierung in der Rechtsschutz-Versicherung untersucht. Der „Service-Atlas Rechtsschutzversicherer 2018“ beruht auf 1.949 (Vorjahr: 2.116) Kundenurteilen zu den 20 größten Rechtsschutzanbietern. Diese wurden im Februar im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

28 Servicemerkmale bewertet

Dabei konnten die Befragten einen Rechtsschutzanbieter bewerten, bei dem sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Bewertet wurden insgesamt 28 Servicemerkmale in den vier Leistungsdimensionen

Produktqualität (Qualität sowie Passgenauigkeit der Produkte und Tarife, Umfang der Tarifleistungen, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen, Abschluss sowie Änderung von Verträgen),

Kundenbetreuung (Qualität sowie Verständlichkeit der Beratung, Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen, angemessener schriftlicher Informationsumfang, Verständlichkeit schriftlicher Informationen, Zuverlässigkeit in der Kommunikation, Orientierungshilfe über Internetseiten sowie Hilfestellung über soziale Medien),

Kundenservice (Erreichbarkeit, Hilfsbereitschaft sowie Kompetenz der Mitarbeiter, Fehlerfreiheit in der Anliegenbearbeitung, Reaktions-Geschwindigkeit bei Anliegen, proaktiv bessere Angebote, Angebot an Zusatzleistungen, Verständnis für Kundenanliegen, Kulanz bei Kundenanliegen),

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragshöhe sowie -stabilität, Kostentransparenz und Übernahme von Kosten und Gebühren).

So kommen die Noten zustande Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“. Dabei berechnet sich das Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen, während die Teildimensionen sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Sechs Mal „sehr gut“

In der Gesamtwertung erhielten insgesamt sechs Anbieter ein „sehr gut“. Dies waren die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG, die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die ADAC Rechtsschutz Versicherungs-AG, die Continentale Versicherung AG, und die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Im Vorjahr traf dies noch auf sieben Gesellschaften zu (VersicherungsJournal 13.3.2017). In die Spitzengruppe aufgestiegen sind die Continentale und die DEVK. Aus dieser verabschiedet haben sich die Debeka Allgemeine Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. sowie die Württembergische Versicherung AG.

Auffällig ist, dass von den sechs nach Vertragsbestand größten Anbietern (VersicherungsJournal 26.2.2018) nur die Allianz und die ADAC Rechtsschutz in der Spitzengruppe zu finden sind. Die Arag SE, die Ergo Versicherung AG (früher D.A.S.), die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG erhielten bestenfalls durchschnittliche Bewertungen und folglich nicht einmal ein „gut“.

Die Besten in den einzelnen Dimensionen

Der Gesamtsieger Advocard, die ADAC Rechtsschutz, die Concordia sowie die Continentale gehörten in allen Leistungsdimensionen zu den „sehr guten“ Anbietern. In jeweils drei Dimensionen die Höchstnote erhielten die Allianz (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis) und die DEVK Rechtsschutz (bis auf Kundenservice).

Dabei gewann die Allianz zwei Dimensionswertungen (Produktqualität und Kundenservice), während sich die Advocard bei der Kundenbetreuung und die ADAC Rechtsschutz beim Preis-Leistungs-Verhältnis durchsetzte.

Jeweils einmal zur Spitzengruppe gehören die Badische Rechtsschutz-Versicherung AG (Produktqualität) sowie die WGV-Versicherung AG und die Huk-Coburg Rechtsschutz-Versicherung AG (jeweils Preis-Leistungs-Verhältnis).

Die besten Gesellschaften im „Service-Atlas Rechtsschutzversicherer 2018“ Gesamt Produktqualität Kundenbetreuung Kundenservice Preis-Leistungs-Verhältnis Advocard Allianz Advocard Allianz ADAC Rechtsschutz Allianz Advocard Allianz Concordia Continentale Concordia Concordia Concordia Advocard WGV ADAC Rechtsschutz BGV ADAC Rechtsschutz Continentale DEVK Rechtsschutz Continentale DEVK Rechtsschutz DEVK Rechtsschutz ADAC Rechtsschutz Huk-Coburg Rechtsschutz DEVK ADAC Rechtsschutz Continentale Concordia Continentale Advocard

Gute Noten für Hilfsbereitschaft und Erreichbarkeit

Bei den 28 Servicemerkmalen stand den Befragten eine fünfstufige Bewertungsskala (von 1 = „ausgezeichnet“ bis 5 = „schlecht“) zur Verfügung. Relativ am besten kamen die Rechtsschutzanbieter aus Kundensicht in Sachen Hilfsbereitschaft und Erreichbarkeit der Mitarbeiter weg (jeweils deutlich über 60 Prozent „ausgezeichnete“ oder „sehr gute“ Bewertungen). Dies sind allerdings eher generelle Skills, die für gewöhnlich bei jedem Unternehmen dem Bereich Normalität zugerechnet werden können.

Am schlechtesten fielen die Kundenurteile in den Servicemerkmalen „proaktiv bessere Angebote“ und „Beitragshöhe“ aus. Hier gab jeweils fast jeder fünfte Befragte eine „mittelmäßige“ oder gar „schlechte“ Bewertung ab. Nachholbedarf sehen die Rechtsschutzkunden ferner in Sachen „Hilfestellung über soziale Medien“ und „Orientierungshilfe über Internetseiten“.

Wichtigster Kundenbindungstreiber: Kulanz bei Beschwerden

Als wichtigster Kundenbindungstreiber, der in einer Relevanzanalyse ermittelt wurde, kristallisierte sich in Rechtsschutz das Kriterium „Kulanz bei Kundenbeschwerden“ heraus. Die Zahl solcher Beschwerden hat zuletzt – unter anderem wegen der Diesel-Affäre – sowohl bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) als auch beim Versicherungsombudsmann deutlich zugenommen (VersicherungsJournal 30.6.2017, 8.2.2018).

Am besten schneidet in diesem Servicemerkmal laut dem Serviceatlas die Zurich-Gruppe ab, die ihr Kompositgeschäft über die Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland betreibt. Hauchdünn dahinter folgen die ADAC Rechtsschutz und die Allianz.

Weitere Details zu Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 405 KB) nachgelesen werden.