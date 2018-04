Die PKV-Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

5.4.2018 – Die privaten Krankenversicherer hatten im Fünfjahresschnitt (2012 bis 2016) eine Verwaltungskostenquote von 2,37 Prozent zu verzeichnen. Laut dem Map-Report 900 erzielte die Huk-Coburg die niedrigste Quote, die Mecklenburgische hingegen den höchsten Wert. Mit der Huk-Coburg, der Debeka und der Bayerischen Beamtenkrankenkasse gehören drei der zehn Branchengrößen zur Top Sieben.

Im Schnitt der Jahre 2012 bis 2016 stand für die privaten Krankenversicherer (PKV) eine Verwaltungskostenquote (Verwaltungsaufwendungen (brutto) in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) von 2,37 Prozent zu Buche.

Dies ist dem kürzlich erschienenen Map-Report Nummer 900 „Rating Private Krankenversicherung“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 22.3.2018). Im Vergleich zur Fünfjahresperiode ein Jahr zuvor (VersicherungsJournal 13.4.2017) gab es einen Rückgang um 0,03 Prozentpunkte. In der Lebensversicherung lag der Wert im selben Betrachtungszeitraum mit 2,29 Prozent nur um Nuancen niedriger (VersicherungsJournal 2.11.2017).

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Verwaltungskostenquoten

Die Spannbreite zwischen den einzelnen Anbietern ist allerdings gewaltig. Auf den niedrigsten Wert kommt die Huk-Coburg Krankenversicherungs-AG, die erneut als einzige Gesellschaft unter der Ein-Prozent-Marke bleibt.

Auf Rang zwei folgt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Für die Koblenzer wird eine Quote von im Schnitt knapp 1,4 ausgewiesen. Auf den Positionen drei bis sechs liegen die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), die R+V Krankenversicherung AG und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit Verwaltungskostenquoten zwischen gut 1,5 und knapp 1,7 Prozent.

Weitere 17 Anbieter liegen zwischen zwei und drei Prozent. Davon bleiben allerdings nur fünf Gesellschaften unter dem Branchenschnitt. Für sieben private Krankenversicherer werden Quoten von über drei Prozent ausgewiesen.

Die Anbieter mit den höchsten Werten

Am anderen Ende des Rankings findet sich die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG wieder, bei der die Verwaltungskostenquote im Schnitt der Jahre 2011 bis 2015 bei klar über vier Prozent lag.

Vergleichsweise hohe Werte (zwischen 3,6 und knapp 3,4 Prozent) ergaben sich auch für die Central Krankenversicherung AG, die Württembergische Krankenversicherung AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG und die DEVK Krankenversicherungs-AG. Jeweils bei um 3,2 Prozent liegen die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. und die Nürnberger Krankenversicherung AG.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den zehn größten Gesellschaften (mit mehr als 1,5 Milliarden Euro an verdienten Bruttobeitragseinnahmen 2016; VersicherungsJournal 28.8.2017) kam neben der Debeka und der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) auch die Barmenia Krankenversicherung a.G. auf eine unterdurchschnittliche Quote. Letzterer gelang dies allerdings nur ganz knapp.

Knapp über dem Branchenschnitt lag die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Quoten von jeweils um die 2,7 Prozent werden für die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Axa Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. sowie die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. ausgewiesen. Die Central kommt, wie oben beschrieben, auf die zweithöchste Verwaltungskostenquote.

Nicht überinterpretieren

Der Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages warnt davor, die Verwaltungskostenquote zu stark zu gewichten. Oberflächlich betrachtet könne sie nämlich leicht missbraucht werden, um den vermeintlich am kostengünstigsten arbeitenden Versicherer über diese Quote zu ermitteln.

Allerdings seien in der Verwaltungskostenquote lediglich die Kosten der Abteilung Betrieb enthalten – wie viel Geld also etwa für Beitragsverbuchungen, Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung verbraucht werden.

Hingegen würden sich die Kosten der Kapitalanlageverwaltung in den Aufwendungen für Kapitalanlagen und auf die Nettorendite durchschlagen, während die Kosten der Schadenregulierung bei den Versicherungsleistungen und die des Vertriebs in der Abschlusskostenquote versteckt würden.

Darüber hinaus sei bei der Interpretation dieser Quote zu beachten, „dass ihre Höhe durch die Dienstleistungsqualität in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, aber auch durch Investitionen, zum Beispiel in die Datenverarbeitung, beeinflusst wird“.

