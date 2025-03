Die neuen Abgeordneten mit Bezug zur Finanz- und Versicherungsbranche

17.3.2025 – Einige Abgeordnete des neuen Deutschen Bundestages weisen in ihrer beruflichen Laufbahn größere und kleinere Berührungspunkte mit der Finanz- und Versicherungsbranche auf. Zu den prominentesten Volksvertretern gehören Michael Schrodi, aktueller finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, und CDU-Politiker Klaus Wiener, ehemaliger Geschäftsführer des GDV.

Der Bundeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Freitag das endgültige Ergebnis der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag festgestellt. Damit stehen nun die 630 Abgeordneten fest, die am 25. März im Rahmen der konstituierenden Sitzung in das Parlament einziehen werden.

Politiker mit Bezug zur Finanz- und Versicherungsbranche

Unter den Abgeordneten der 21. Legislaturperiode befinden sich auch Politiker mit Bezug zur Finanz- und Versicherungsbranche. Auf der Homepage des Deutschen Bundestages sind ihre Biografien nachzulesen.

So hat die Journalistin Derya Türk-Nachbaur (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2021, bei den SV Sparkassenversicherungen eine Ausbildung zur Versicherungsfachfrau absolviert. Hermann Färber (CDU) ist aktuell Mitglied des Kundenbeirats der R+V Allgemeine Versicherung AG. Der Landwirtschaftsmeister gehört bereits seit 2013 dem Deutschen Bundestag an.

Prominenteste Abgeordnete sind Schrodi und Wiener

An erster Stelle ist hier aber sicherlich Michael Schrodi, aktueller finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, zu nennen. In dieser Funktion hat der Gymnasiallehrer, seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag, in der abgelaufenen Legislaturperiode unter anderem Stellung zu den galoppierenden Sozialabgaben bezogen (VersicherungsJournal 24.1.2022).

Den wohl bedeutendsten Bezug zur Versicherungswirtschaft bringt Dr. Klaus Wiener (CDU) mit, der bereits 2021 ein Bundestagsmandat übernahm. Der Volkswirt war von 2015 bis 2020 Geschäftsführer und Chefvolkswirt des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), verantwortlich für die Bereiche Volkswirtschaft, Kapitalanlage und Recht (18.9.2020, 2.9.2015).

Zuvor war Wiener unter anderem bei der Assicurazioni Generali S.p.A. als Leiter des Bereichs Tactical Asset Allocation sowie als Chefvolkswirt im Asset Management der Generali-Gruppe tätig. Wiener zog es nach Stationen bei der Commerzbank AG und der Westdeutschen Landesbank AG kurz vor der Jahrtausendwende in die Versicherungsbranche.

Klaus Wiener (Bild: CDU)

Berührungspunkte mit der Finanzbranche

Berührungspunkte mit der Finanzbranche lassen sich ebenfalls finden bei: