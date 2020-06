Die „Mobilitätsrente“ startet

23.6.2020

Der DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e.V., Bundesverband Möbelspedition und Logistik e.V. (AMÖ), Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. (BDO), Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) e.V. und SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr e.G. haben das Versorgungswerk der Verkehrswirtschaft (VVW) e.V. gegründet.

Das hat der DSLV am Montag mitgeteilt und gleichzeitig angekündigt, das Projekt am 1. Juli in Berlin der Presse vorzustellen. Einige Einzelheiten wurden bereits genannt. So sollen unter der Marke „MobilitätsRente“ Altersvorsorge sowie Kranken- und Unfallversicherungen angeboten werden. Die stammen von den exklusiven Versicherungspartnern Allianz-Gruppe und R+V Versicherungen.

Zielgruppe sind alle Unternehmen in den Bereichen Spedition und Logistik, Lagerhaltung, Güterverkehr, Entsorgung und Personenbeförderung. „Das gemeinsame Versorgungswerk bündelt die bisherigen Einzelaktivitäten der Verbände zur sozialen Absicherung der Beschäftigten ihrer Branchen und trägt dazu bei, die bestehenden Leistungen zu stärken und den Umfang der betrieblichen Altersversorgung zu erhöhen“, erklärte der DSLV.

Vorstandsvorsitzender des Versorgungswerks ist der SVG-Geschäftsführer Werner Gockeln. Die Pläne für das Vorhaben waren vor fast einem Jahr bekannt geworden (VersicherungsJournal 31.7.2019).