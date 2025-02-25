Die Marke Baloise verschwindet – mit milliardenschwerer Abschreibung

6.2.2026 – Die frisch fusionierte Helvetia Baloise Holding AG will zukünftig nur noch mit der Wortmarke „Helvetia“ auf internationalen Märkten auftreten und gibt sich hierfür ein neues Logo. Die Marke „Baloise“ muss deshalb als immaterieller Vermögenswert abgeschrieben werden.

Seit dem 5. Dezember sind die eidgenössischen Versicherungsholdings Baloise und Helvetia zur Helvetia Baloise Holding AG verschmolzen (VersicherungsJournal 2.12.2025). Laut einer einer Ad hoc-Mitteilung vom am Donnerstag will die Versicherungsgruppe nun ihren Markenauftritt erneuern.

Versicherer will länderübergreifend als „Helvetia“ auftreten

Demnach soll die Marke „Baloise“ künftig nicht mehr als eigenständige Wortmarke auftreten. Schrittweise werde in den verschiedenen Zielmärkten unter dem Markennamen „Helvetia“ gearbeitet. Im neuen Logo soll die Baloise dennoch präsent bleiben – wenn auch nur in der Farbe und im Schriftdesign. Diese würden von der Baloise übernommen.

Offiziell werde der neue Marktauftritt noch dieses Jahr in der Schweiz und in Deutschland eingeführt, berichtet die Gruppe – also in denjenigen Ländern, in denen bisher schon die beiden Marken Helvetia und Baloise vertreten waren. Die weiteren sechs Ländereinheiten sollen in den kommenden Jahren folgen.

So sieht das neue Logo aus. (Bild: Helvetia Baloise)

„Mit dem kombinierten Logo bekräftigen Verwaltungsrat und Konzernleitung die Umsetzung einer Fusion unter Gleichen. Die Firmierung der Gruppenorganisation Helvetia Baloise wird im Rahmen des neuen Markenauftritts nicht angepasst“, heißt es im Pressetext.

Hohe bilanzielle Abschreibungen im Zuge des Markenwechsels

Der Verzicht auf den Markennamen „Baloise“ hat für die fusionierte Helvetia Baloise Folgen in der Rechnungslegung. Nach den geltenden IFRS-Vorschriften muss der Markenwert „Baloise“ als immaterieller Vermögenswert aktiviert und abgeschrieben werden. Dabei wird ein Markenwert nicht auf einmal abgeschrieben, sondern über die Zeit, in der die Marke wirtschaftlich genutzt wird.

Mit dem neuen Markenauftritt verkürzt sich diese Nutzungsdauer erheblich. Für die Markteinheiten in der Schweiz und in Deutschland wird sie auf nur noch ein Jahr begrenzt, in Belgien und Luxemburg auf bis zu fünf Jahre. Dadurch wird ein Großteil der Abschreibungen zeitlich vorgezogen.

Aufwand im Milliardenbereich für Helvetia Baloise

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Helvetia Baloise deshalb mit einem vorgezogenen Amortisationsaufwand von rund 1,0 bis 1,1 Milliarden Schweizer Franken nach Steuern. Das entspricht etwa zwei Dritteln der gesamten Abschreibungen auf den Markenwert „Baloise“ inklusive Logo.

In den Jahren 2027 bis 2030 dürften weitere jährliche Abschreibungen zwischen 75 und 125 Millionen Franken anfallen, danach bis zur vollständigen Amortisation im Jahr 2040 rund zehn Millionen Franken pro Jahr.

Dabei handelt es sich um einen reinen Buchungseffekt. Ein tatsächlicher Geldabfluss ist mit den Abschreibungen nicht verbunden. Auch an der operativen Ertragskraft, der Kapitalausstattung oder der Dividendenfähigkeit des Konzerns ändert sich nichts.

Konzern hat bereits Stellenabbau bestätigt

Mit dem Zusammenschluss zählt die neue Gruppe zu den Schwergewichten des europäischen Erstversicherungsmarktes. Mit einem Umsatz von umgerechnet 15,7 Milliarden Euro nach IFRS 17 hätte sie im Jahr 2024 Rang 16 unter den größten Erstversicherern Europas erreicht (3.12.2025).

Im Dezember bestätigte der Konzern gegenüber Reuters, dass die Schweizer Holding nach der Fusion den Abbau von 2.000 bis 2.600 Stellen plane. Mehrere Vorstände haben den Konzern bereits verlassen (12.12.2025).

In Deutschland betreut das fusionierte Unternehmen rund drei Millionen Kunden und beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiter. Der geplante Stellenabbau soll hierzulande über ein Freiwilligenprogramm erfolgen. Der Standort Frankfurt ist dabei vakant. Perspektivisch sollen die dortigen Mitarbeiter nach Bad Homburg wechseln, wie ein Sprecher dem VersicherungsJournal bestätigt hat (9.12.2025).