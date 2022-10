Die Makler mit der besten Online-Kommunikation 2022

28.10.2022 – Tim Hunger, Christina Schröders, Anja Glorius und Timo Vierrow sind die Gewinner des OMGV Makler Awards 2022. Die Preisverleihung fand im Rahmen der DKM statt.

Zum mittlerweile fünften Mal hat die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) Versicherungsmakler für ihr Onlinemarketing ausgezeichnet. Mit dem Preis sollen „digitale Leuchttürme der Branche ins Rampenlicht“ gerückt werden.

Die OMGV Makler Awards 2022 wurden am Donnerstag im Rahmen der Vermittlermesse DKM (VersicherungsJournal 27.10.2022) verliehen. Durch die Veranstaltung führten OMGV-Gründer Marko Petersohn und Marcel Neumann, Chief Sales & Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der OCC Assekuradeur GmbH.

Jury und Branche stimmten gemeinsam ab

Insgesamt 22 Makler waren in diesem Jahr in den vier Kategorien „Social Media / Content Marketing“, „Zielgruppenstrategie“, „Kundenbewertungen“ und „Neue Wege. Neue Medien.“ nominiert. Im Vorjahr gehörten 23 zu den Nominierten (4.11.2021).

Über die Preisträger entschieden eine Jury und die Branche. Bis Ende August konnten Bewerbungen eingereicht oder Maklerkollegen nominiert werden. Anschließend war rund acht Wochen lang eine Stimmabgabe möglich. Insgesamt gingen 2.014 (Vorjahr: 1.089) Stimmen ein.

In der Kategorie „Social Media/ Content Marketing“ siegt Tim Hunger

Tim Hunger siegte in der Kategorie „Social Media/ Content Marketing“. Der Einzelunternehmer (Mr. Finanzfakten) ist auf Instagram und Tiktok aktiv.

Tim Hunger (Bild: Backhaus)

Nominiert waren außerdem:

Christina Schröders gewinnt in der Kategorie „Zielgruppenstrategie“

Christina Schröders entschied die Kategorie „Zielgruppenstrategie“ für sich. Die Gründerin und Geschäftsführerin der Adviris GmbH & Co. KG, die zur Verleihung live aus New York zugeschaltet war, bietet Finanzberatung für die LGTBQ+-Community. Rund um ihre Neugründung ist sie vielfach on- und offline aktiv.

Vorgeschlagen waren zudem:

Anja Glorius liegt in der Kategorie „Kundenbewertungen“ vorne

Auf den ersten Platz in der Kategorie „Kundenbewertungen“ wurde die KVoptimal.de GmbH gewählt. Geschäftsführerin ist Anja Glorius. Sie fehlte bei der Verleihung.

Die Spezialistin für die private Krankenversicherung (PKV) erzielte bislang mehr als 3.000 Kundenbewertungen auf der Bewertungsplattform Provenexpert der Expert Systems AG. Dort wurde die Gesellschaft als eines der Top drei Beratungshäuser für Versicherungs-Dienstleistungen im Jahr 2021 ausgezeichnet.

Aufgestellt waren auch:

Timo Vierrow überzeugt in der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“

In der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“ überzeugte am meisten Timo Vierrow (TVV GmbH). Der Spezialist für Tauchversicherungen initiierte die Aktion „Geisternetze". Zusammen mit „Gost Diving Germany” fischte er mehr als 500 Kilogramm verlorene Fischernetze aus der Nordsee. Das mediale Echo hatte über seine Zielgruppe hinaus positive Effekte, hieß es zur Urteilsbegründung.

Timo Vierrow (Bild: Backhaus)

Ins Rennen gingen zudem:

Moritz Heilfort (Paladinum GmbH) und Alexander Teßmann (Versicherungsgeek). Sie veranstalteten gemeinsam auf Twitch das Charity-Event „German Veterans Cup" und sammelten dabei Spenden in Höhe von 5.000 Euro für den Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V.

Steffen Moser (Moser Finance) mit seinem Konzept der Generationenberatung und persönlichen Notfallplanung. Die Kundengewinnung erfolgt neben der Empfehlung ausschließlich über regionale Facebook-Gruppen.

Überschneidungen mit dem Jungmakler-Award

Gleich vier Nominierte des diesjährigen OMGV-Awards waren auch für den Jungmakler-Award 2022 der BBG Betriebsberatungs GmbH vorgeschlagen. Tim Hunger, Kai Buczinski, Nelli Schatilov und Patrick Wörner schafften es in die Finalrunde des Parallel-Wettbewerbs.

Zudem gingen die Jungmaklerin des Jahres 2021, Hava Misimi, und ebenso die damaligen Zweit- und Drittplatzierten, Christina Schröder und Alexander Teßmann (29.10.2021), ins Rennen um die besten digitalen Vorzeigeprojekte des Jahres 2022.