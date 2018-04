Die kundenorientiertesten Versicherungs-Dienstleister

27.4.2018 – Im Wettbewerb „Top Service Deutschland 2018“ platzierten sich die DVAG, die Hannoversche Leben, die Swiss Life Select und die beiden Krankenkassen R+V Betriebskrankenkasse sowie IKK Südwest in den Top Ten. In die sogenannte Exzellenzgruppe schafften es sieben weitere Gesellschaften aus dem Versicherungssektor.

Am Mittwochabend wurden die Sieger des Wettbewerbs „Top Service Deutschland 2018“ ausgezeichnet. Dieser wird von der Servicerating GmbH, dem Handelsblatt, dem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim und dem Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt.

Vier Dimensionen

Der Wettbewerb, der jetzt in seine 13. Auflage gegangen ist, hieß bis einschließlich noch 2014 „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“ (VersicherungsJournal 2.5.2014). Aktuell haben sich über 100 Unternehmen dem Audit von Servicerating gestellt.

Den Analyserahmen bildet das Fokus-Modell, das Servicerating gemeinsam mit Professor Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg vom IMU entwickelt hat. In dem Modell wird das Thema „Kundenorientierung“ über vier Dimensionen operationalisiert:

Rahmenbedingungen des Unternehmens,

Steuerung des Unternehmens,

Interaktion Unternehmen und Kunde sowie

Wirkung auf den Kunden.

Befragungen von Kunden und Management

Jede Dimension besteht aus weiteren Fokus-Konstrukten, mit denen die unterschiedlichen Bereiche der Kundenorientierung der untersuchten Unternehmen gemessen werden. Bei der Dimension „Wirkung auf den Kunden“ beispielsweise sind dies Kundenzufriedenheit, -vertrauen und -loyalität.

Hierzu (und auch für die dritte Dimension) wird eine Kundenbefragung durchgeführt, wobei nach Angaben von Servicerating eine Anzahl von mindestens 100 Kunden pro Unternehmen angestrebt wird. Im B2C-Bereich wird diese Marke den Angaben zufolge sogar häufig überschritten.

Für die ersten beiden Dimensionen wird in den untersuchten Unternehmen eine schriftliche Befragung des Managements durchgeführt. Gegebenenfalls werden zur Validierung der Ergebnisse ergänzende Managementinterviews geführt. In der Analyse werden Kunden- und Managementsicht zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Kundenorientierung zusammengeführt.

Das Fokus-Modell. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Servicerating)

Bronze-Rang im „B2C“-Bereich für die DVAG

Unter die Preisträger schafften es in diesem Jahr auch rund ein Dutzend Gesellschaften aus der Versicherungsbranche. „Versicherer und Finanzdienstleister haben sich in den letzten Jahren immer stark im Wettbewerb Top Service Deutschland platzieren können“, erläutert Servicerating-Geschäftsführer Dr. Franz Gresser gegenüber dem VersicherungsJournal. In diesen Branchen werde hart an der Kundenorientierung gearbeitet und die Kunden honorierten das auch.

Auf Platz drei der Gesamtwertung in der Kategorie „B2C“ landete die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG. Sie platzierte sich damit noch weiter vorne als in den Vorjahren (VersicherungsJournal 6.5.2016, 4.5.2015). Besser schnitten nur die Sixt Autovermietung und Cewe Fotobuch ab.

„Relative Stärken der DVAG liegen bei kundenbezogenen Prozessen, das heißt, die DVAG kann ihre Dienstleistung passgenau bereitstellen“, erläutert Gresser. Daher sei die Wirkung auf den Kunden stark, was auch durch die hohe Interaktions-Zufriedenheit getrieben werde.

Hannoversche Leben und Swiss Life Select mit Top-Ten-Platzierungen

An vierter Stelle in der Gesamtwertung liegt die Hannoversche Lebensversicherung AG, die zudem „Branchensieger Schaden-/Unfall- und Lebensversicherung“ wurde. Die Hannoversche ist laut Gresser „eine Direktversicherung, die auf persönlichen Kundenservice setzt. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, sämtliche Unternehmensleistungen an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.“

Dabei sei das Unternehmen vor allem stark darin, die eigenen Prozesse und Leistungen kundenorientiert zu steuern. Die Ergebnisse aus der Kundenbefragung zeigten, „dass diese Konsequenz, kundenorientiert zu handeln, gut ankommt“, begründet der Servicevalue-Geschäftsführer das gute Abschneiden des Direktversicherers. Das Unternehmen werde vor allem als fair und serviceorientiert wahrgenommen und erreiche dadurch eine hohe Kundenorientierung.

Die Swiss Life Select Deutschland GmbH landete in dem Wettbewerb auf dem sechsten Platz. „Auf der kulturellen Ebene ist die Kundenorientierung gut verankert. Das Unternehmen wird vom Kunden als fair wahrgenommen, was die Kunden mit Loyalität vergüten“, hebt Gresser hervor.

In die Top Ten schafften es darüber hinaus neben den vorgenannten Gesellschaften aus der Versicherungsbranche auch noch die R+V Betriebskrankenkasse (als „Branchensieger Krankenversicherung“) und die IKK Südwest.

Weitere Versicherungs-Dienstleister

Die Plätze jenseits der Top Ten werden nicht mehr wie noch vor einigen Jahren separat ausgewiesen, sondern der sogenannten Exzellenzgruppe zugeordnet. Hierzu gehören im B2C-Bereich folgende Gesellschaften aus der Versicherungsbranche (in alphabetischer Reihenfolge):

„Branchensieger Finanzdienstleistung“ wurde die Abc Finance GmbH, die in der Kategorie „B2B“ auf dem dritten Rang landete. Die Gesellschaft aus Köln erzielt laut Servicerating-Geschäftsführer Gresser „eine starke positive Wirkung auf den Kunden“.

Insbesondere das Vertrauen der Kunden sei stark ausgeprägt – und die Interaktion mit den Kunden werde relativ sehr stark bewertet. „Dies hat Abc Finance unter anderem dadurch erreicht, dass intern stark an der kundenorientierten Kultur gearbeitet wurde (Leitbildprozess)“, so Gresser.

Kundenorientierung wird zunehmend breiter verstanden

„Aus den diesjährigen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Unternehmen Kundenorientierung zunehmend breiter verstehen“, zieht Servicerating als Fazit. Der Fokus auf den direkten Kundenkontakt werde vor allem um zwei wichtige Komponenten ergänzt.

Einerseits suchten mehr und mehr Unternehmen nach einer individuellen und passenden Servicepositionierung, um sich langfristig von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden. Andererseits gehe es einer Vielzahl der teilnehmenden Unternehmen darum, „den Mitarbeitern Kundenorientierung als eine Haltung zu vermitteln. Den Unternehmen ist die entscheidende Bedeutung der Mitarbeiter bewusst“, wird herausgestellt.