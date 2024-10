Die Haftpflichtkasse wirbt früheren Axa-Manager als Vertriebschef an

2.10.2024 – Der Schaden- und Unfallversicherer hat sein Vorstandsteam neu aufgestellt. Nachdem Frank Welfens im September den Vorstandsvorsitz übernommen hat, wurden nun Claus Hunold und Sascha Quillet in das Leitungsgremium berufen.

Die Haftpflichtkasse VVaG gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie mit zwei Neuzugängen das Vorstandsteam um ihren Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Welfens komplettiere.

Demnach wird ab dem 15. Oktober Dr. Claus Hunold (51) die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten, Sascha Quillet (49) das Ressort Digitalisierung & Technik.

Welfens steht seit September an der Spitze des Unternehmens (VersicherungsJournal 22.8.2024). Der ehemalige Vorstand der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV) ist Nachfolger von Roland Roider, der fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Roßdorfer war.

Frank Welfens (Bild: Haftpflichtkasse)

Hunold kommt von der Axa, Quillet von der Signal Iduna

Hunold promovierte in Betriebswirtschaftslehre und startete seine Karriere als Unternehmensberater. 2005 wechselte er als Assistent des damaligen Vertriebs- und Privatkundenvorstands zu den Axa Versicherungen. Er arbeitete in verschiedenen Führungspositionen im Marketing- und Vertriebsressort in Deutschland sowie bei Axa Winterthur in der Schweiz.

Bei Axa Deutschland lenkte er ab 2016 das operative Underwriting und den Vertrieb bei Industriemaklern in Süddeutschland. 2019 übernahm er die Leitung des Bereichs Maklervertrieb Komposit bei der Axa Konzern AG (VersicherungsJournal 8.1.2019).

Nach der Verschmelzung der Maklervertriebe verantwortete er zusätzlich den Bereich Personenversicherung (25.11.2020). Anfang dieses Jahres trennten sich die Wege des Managers und des Kölner Versicherers (16.1.2024).

Claus Hunold (Bild: Haftpflichtkasse)

Quillet kommt von den Signal Iduna Versicherungen, wo er seit 2020 den Bereich IT-Services führte. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung und CTO bei der Swiss TXT AG. Seine berufliche Laufbahn begann er in verschiedenen Technologie-Positionen bei der RTL Group SA. Er verfügt über einen Master of Science in Informationstechnologie sowie einen MBA (Versicherungsmanagement).

Sascha Quillet (Bild: Haftpflichtkasse)

Die Haftpflichtkasse hat ihre Führungsebene komplett ausgetauscht

Die Haftpflichtkasse hatte völlig überraschend im Juni über den Branchendienst Asscompact verlauten lassen, dass sie mit einer neuen Führungsspitze in das kommende Jahr gehen werde (27.6.2024). Roider, habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen noch bis Dezember 2027 laufenden Vertrag (1.12.2022) vorzeitig zum Jahresende zu beenden, hieß es.

Damit habe der Aufsichtsrat den richtigen Zeitpunkt gesehen, um einen Generationswechsel im Vorstand zu vollziehen, wurde berichtet. Mit Betriebsvorstand Torsten Wetzel und IT-Vorstand Rolf Saalfrank habe man sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung ihrer Verträge geeinigt.

Saalfrank hatte seinen Posten erst im Januar 2023 angetreten (1.12.2022). Wetzel wurde 2018 Vorstand (17.5.2018). Sein Vertrag war laut einer Insiderin erst zu Beginn dieses Jahres um zwei Jahre verlängert worden. Der komplette Austausch des Vorstandsteams ließ die Personalstrategie des Aufsichtsratsvorsitzenden Roman Blaser in keinem guten Licht erscheinen (22.8.2024).