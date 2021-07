Die Haftpflichtkasse kann wieder Verträge und Schäden bearbeiten

29.7.2021

Nach über zwei Wochen fährt die Haftpflichtkasse VVaG ihre IT-Systeme nach und nach wieder hoch. Das meldete das Unternehmen am Donnerstag. Hacker hatten die technische Infrastruktur des Versicherers lahmgelegt (VersicherungsJournal 13.7.2021). Seit Mitte Juli ist die Gesellschaft teilweise wieder erreichbar (16.7.2021).

Mitarbeitende hätten jetzt wieder „Zugriff auf die Bestandsführungssysteme und können wieder Verträge und Schäden bearbeiten“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Neue Verträge könnten über die Webseite erstellt und eingereicht werden. Der Innendienst sei wieder per Mail ansprechbar.

Torsten Wetzel (Bild: Simeon Johnke)

„Damit können wir praktisch alle relevanten Geschäftsvorfälle auf Basis aktueller Daten bearbeiten“, lässt sich Vorstandsmitglied Torsten Wetzel zitieren. Die unternehmenseigene Technik-Abteilung arbeite „mit Hochdruck“ daran, die Schnittstellen zum Vermittlerportal und der Homepage wieder Instand zu setzen.

Wie die Haftpflichtkasse Ende Juli mitteilte, konnten die Cyber-Kriminellen auch personenbezogene Daten bei ihrer Attacke abgreifen. Lösegeldforderungen lehnte der Versicherer in Absprache mit dem Landeskriminalamt ab (22.7.2021).