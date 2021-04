Die Deutsche Pensionskasse hat nur noch zwei Eigentümer

13.4.2021 – Die Hansemerkur und die Itzehoer übernehmen die Deutsche Pensionskasse (DPK) jetzt komplett. Inter, Continentale und SHB verkaufen den beiden Versicherern ihre Anteile.

Für die DPK Deutsche Pensionskasse AG tragen künftig die Hansemerkur-Gruppe und die Itzehoer Versicherungen alleine die Verantwortung. Die beiden Unternehmen kaufen 52,5 Prozent der Anteile von Inter Versicherungen, Continentale Lebensversicherung AG und SHB Allgemeine Versicherung VVaG, wie der „Versicherungsmonitor“ berichtete.

2004 war die DPK an den Start gegangen. Bei Markteintritt war die SHB an dem Konsortium mit fünf Prozent beteiligt, die übrigen Gesellschaften hielten jeweils 23,75 Prozent (VersicherungsJournal 8.1.2004).

Bedeutungsverlust durch Änderungen der Rahmenbedingungen

„Der starke Bedeutungsverlust des Durchführungsweges Pensionskasse in den vergangenen Jahren, eingeleitet durch die Angleichung der steuerlichen Rahmenbedingungen von Direktversicherung und Pensionskasse im Alterseinkünfte-Gesetz, hat die drei Aktionäre dazu bewogen, ihre Anteile abzugeben.“ Das erklärte dazu auf Nachfrage eine Sprecherin der Hansemerkur.

Der Hamburger Versicherer und die Itzehoer würden diese zu gleichen Teilen übernehmen. Die operativen Tätigkeiten hätten sich die beiden Partner bereits in der Vergangenheit geteilt: Die Hansemerkur brachte sich in der Kapitalanlage ein, die Itzehoer in der Bestandsverwaltung und der Erstellung der Jahresabschlüsse.

Hansemerkur sieht Pensionskasse weiter als relevant an

„Die Hansemerkur hat sich für diesen Schritt entschieden, da wir die betriebliche Altersvorsorge und den speziellen Durchführungsweg der Pensionskasse weiterhin als ein relevantes Geschäftsfeld erachten“, teilte die Gesellschaft mit.