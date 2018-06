Die besten Versicherer und Insurtechs aus Kundensicht

12.6.2018

Im Rahmen der „Bankingcheck Awards 2018“, die seit 2012 von dem Bewertungsportal Bankingcheck GmbH verliehen werden, gab es zum dritten Mal (VersicherungsJournal 31.5.2017, 29.6.2016) auch Auszeichnungen für die Versicherungsbranche. Die in Kooperation mit dem Bewertungsportal Ekomi Ltd. eingeführten „Ekomi Awards“ gingen in diversen Kategorien an eine Vielzahl von Marktteilnehmern aus der Assekuranz.

Jeweils auf dem Spitzenplatz landeten unter anderem die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (Lebensversicherer), die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (Krankenversicherer) sowie die Alte Leipziger Versicherungen (Universalversicherer).

Bei den Insurtechs setzten sich Friendsurance (eine Marke der Alecto GmbH – Kategorie Crowdinsurance), die Mypension Altersvorsorge GmbH (Kategorie digitale Altersvorsorge), „Schutzklick“ (eine Marke der Simplesurance GmbH – Kategorie E-Commerce Insurance) sowie die Marke Friday (Digitalversicherer), die mittlerweile auch als Risikoträger fungiert (VersicherungsJournal 31.5.2018), durch. Die Preisträger in den einzelnen Kategorien sind über diesen Link abrufbar.

Grundlage der Awards sind den Angaben zufolge über 120.000 Kundenbewertungen, die zwischen dem 1. Januar und dem 30. April dieses Jahres abgegeben und von den beiden Veranstaltern ausgewertet wurden. Weitere Details zur Methodik können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.