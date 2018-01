Die besten Nettopolicen der Fonds-Rentenversicherungen

30.1.2018 – Im Map-Report Heft 899 – „Fondspolicen-Rating deutscher Lebensversicherer: Nettotarife“ hat die Condor Lebensversicherung die Höchstwertung erreicht. Die Continentale und LV 1871, Mylife, die Bayerische und die Ergo sind „sehr gut“, die Nürnberger liegt knapp dahinter.

Heute ist im VersicherungsJournal-Verlag der Map-Report Heft 899 „Fondspolicen-Rating deutscher Lebensversicherer: Nettotarife“ erschienen. Die Untersuchung ergänzt den Map-Report Heft 898 „Fondspolicen-Rating deutscher Lebensversicherer: Bruttotarife“.

Die Redaktion hat das Rating auf die beiden Hefte aufgeteilt, weil die unterschiedlichen Tarifkalkulationen keinen direkten Vergleich zulassen. Während in die Bruttotarife bestimmte Vertriebskosten einschließlich Vermittlungsprovisionen einkalkuliert sind, werden diese bei den Nettotarifen mehr oder weniger weggelassen (siehe auch Aktuelles vom Map-Report).

Bei letztgenannter Variante, auch Honorarberatertarife genannt, zahlt der Kunde für die Dienstleistung des Beraters oder Vermittlers an diesen direkt. Dieses Honorar kann sehr unterschiedlich hoch sein. Daher lässt sich anhand des Tarifvergleichs nicht feststellen, welche Tarifkalkulation für den Versicherungsnehmer günstiger ist (VersicherungsJournal 21.3.2017, 13.2.2017, 10.10.2016).

Rund zwei Dutzend Anbieter von Nettopolicen

Bisher bieten rund zwei Dutzend Lebensversicherer Nettopolicen an.

Von diesen haben sich dem kritischen Vergleich der Map-Report-Redaktion sieben Versicherer gestellt. An diese wurden die gleichen Maßstäbe angelegt, wie an die Anbieter von Bruttopolicen (VersicherungsJournal 16.1.2016).

Bis auf die Mylife Lebensversicherung AG waren alle Teilnehmer auch schon beim Rating der Bruttotarife dabei.

Condor gewinnt den Vergleich

Alleiniger Spitzenreiter bei den Honorarberatertarifen mit der Wertung „mmm“ für hervorragende Leistungen ist die Condor Lebensversicherungs-AG.

Im Rating der Bruttotarife hatten auch die Europa Lebensversicherung AG, der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Allianz Lebensversicherungs-AG das „mmm“ erreicht. Doch alle drei Unternehmen haben keine Honorarberaterpolicen ins Rennen geschickt. Sehr gut („mm“) fiel die Beurteilung dieser Gesellschaften aus:

Die Nürnberger Lebensversicherung AG kam auf die Note „m“ für gute Leistungen und verfehlte eine bessere Note nur knapp.

Zur Notenvergabe erläutert Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages: „Hätten auch leistungsschwächere Anbieter Daten geliefert, wären die Bewertungsraster breiter und es hätten im Verhältnis für bessere Kennzahlen mehr Punkte erzielt werden können.“

Ergo und Nürnberger tauschen die Plätze

Die Ergo hat sich gegenüber dem Rating der Bruttotarife um eine Note verbessert. Die zusätzlichen Punkte stammen aus der Fondswertung. Dagegen hat die Nürnberger sich um eine Note verschlechtert. Die entscheidenden Punkte fehlen in der Vertragswertung.

Der beispielhafte Blick auf die Einzelwertungen offenbart unterschiedliche Stärken der Teilnehmer. So haben die von der Bayerischen angebotenen gemanagten Fonds die niedrigsten Verwaltungskosten und der Versicherer holt die höchste Punktzahl bei den gemanagten Einzelfonds.

Condor ist Spitzenreiter auch bei der Transparenz, im Vertragsteil, bei den Prozessquoten und der Anzahl der zur Verfügung gestellten gemanagten Fonds.

LV 1871 ist einziger Teilnehmer mit gemanagten ETF-Portfolien

Die Continentale führt mit der Ergo die Servicewertung an, beteiligt die Versicherungsnehmer am stärksten an den ETF-Kosten und hat das längste Ablaufmanagement. Die Ergo hat durchschnittlich die billigsten ETFs und Versicherer-gemanagten Portfolien.

Die LV 1871 führt die Bilanz- und die Fondswertung an, hat die ETFs mit dem durchschnittlich höchsten Morningstar-Rating und ist einzige Anbieterin von Versicherer-gemanagten ETF-Portfolien. Mylife bietet die größte ETF-Auswahl und verzeichnet die wenigsten Beschwerden beim Versicherungs-Ombudsmann.

Die Nürnberger verzichtet als einziger Anbieter auf Fonds mit Zusatzkosten durch Performance-Fees und hat die Fonds mit der höchsten durchschnittlichen Bewertung durch Morningstar. Zudem bietet sie bei den Versicherer-gemanagten Portfolien auf Sicht von einem und drei Jahren die höchste Performance.

