Die besten Arbeitgeber

19.3.2018

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) hat jetzt die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018“ gekürt. Bei der 16. Auflage wurden 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet „für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet“. Insgesamt stellten sich 741 Unternehmen dem Audit durch GPTW und ließen eine Mitarbeiterbefragung durchführen.

Unter die 100 Besten haben es auch einige Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs-Branche geschafft. So wurden neben einigen Banken (Augsburger Aktienbank, Ing Diba, Sparda Bank München, Sparkasse Bremen) auch die Daimler Financial Services Unternehmensgruppe (zum zweiten Mal nach 2016), die Interhyp-Gruppe und die SBK Siemens Betriebskrankenkasse (jeweils zum zweiten Mal in Folge) sowie die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG ausgezeichnet.

Auszeichnung 2018 der Vema (Bild: Vema)

Die Vema hebt in einer Mitteilung hervor, dass man in der Mitarbeiterbefragung deutlich über dem Durchschnittswert der bisherigen Teilnehmer dieser Benchmarkstudie in den fünf vorangegangenen Jahren gelegen habe. Bewertet wurden unter anderem die Bereiche Arbeitsklima, Hilfsbereitschaft unter Kollegen, Vertrauen in die Firmenleitung, interne Kommunikation, Work-Life-Balance und Weiterbildungs- und Entwicklungs-Möglichkeiten.