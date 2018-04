Die beliebtesten Privathaftpflicht-Anbieter aus Vermittlersicht

6.4.2018 – Bei der Vermittlung von Privathaftpflicht-Policen sind die Haftpflichtkasse und die VHV Allgemeine die eindeutigen Favoriten der Makler und Mehrfachvertreter, wie die Asscompact Trends I/2018 zeigen.

WERBUNG

Nach § 823 BGB ist jeder, der „vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt“, der Höhe nach unbegrenzt zu Schadenersatz verpflichtet.

Deshalb gehört die Privathaftpflicht-Versicherung zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt, wie der gemeinhin nicht als versichererfreundlich geltende Verbraucherschutz in seltener Einmütigkeit mit der Versicherungswirtschaft betont.

Große Bedeutung im unabhängigen Vertrieb

Auch im unabhängigen Vertrieb zählen Privathaftpflicht-Policen schon seit langer Zeit zu den absatzstärksten Produktgruppen, wie die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends gezeigt haben. Die Studienreihe wird jedes Quartal von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Für die aktuelle Auflage waren es 397, die Umfrage fand im Januar 2018 statt.

Zuletzt lief das Privathaftpflicht-Geschäft bei jeweils mindestens zwei Dritteln der befragten unabhängigen Vermittler „(sehr) gut“ – und bei nicht einmal jedem 30. Befragten „(sehr) schlecht“ (VersicherungsJournal 2.3.2018, 11.12.2017).

Haftpflichtkasse auf dem Spitzenplatz

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien befragt. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Privathaftpflicht-Versicherung liegt die Haftpflichtkasse VVaG auf dem Spitzenrang. Die Gesellschaft aus Roßdorf konnte fast jede vierte Favoritennennung auf sich vereinen. Knapp dahinter liegt die VHV Allgemeine Versicherung AG.

An dritter Position liegt – bereits mit großem Abstand dahinter – die Axa Versicherung AG. Für die Kölner votierte in etwa jeder 14. Makler und Mehrfachvertreter. Platz vier geht an die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die rund jeder 22. Befragte als Favoriten nannte.

Auf- und Absteiger

Auf den ersten beiden Plätzen gab es in den letzten vier Auflagen der Studienreihe keine Veränderungen. Die Axa verteidigte den dritten Platz, den sie in der Auflage III/2017 an die Interrisk verloren hatte.

Von neun auf fünf aufwärts ging es für die Barmenia-Tochter Adcuri GmbH, von 18 auf neun für die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland. Sogar elf Plätze machte die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland auf Rang sechs in der Gunst der unabhängigen Vermittler gut. Die Rhion Versicherung AG verbesserte sich von neun auf sieben.

Während die Basler Sachversicherungs-AG unverändert an fünfter Stelle liegt, ging es für die Ammerländer Versicherung VVaG um zwei (auf Platz zehn) und für den Deckungskonzept-Anbieter Konzept & Marketing GmbH (K&M) um drei Ränge abwärts (elf). Gründe für die Favoritennennungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die Studie „Asscompact Trends I/2018“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.