Die beliebtesten privaten Pflegeversicherer aus Vermittlersicht

17.4.2018 – Wenn es um die Vermittlung von privaten Pflege-Policen geht, steht die Ideal Leben in der Gunst der unabhängigen Vermittler ganz oben. Dahinter folgt laut den Asscompact Trends I/2018 die Allianz Private Krankenversicherung. In der Absatzhitparade im freien Vertrieb landen private Pflegeversicherungen nur im Mittelfeld.

Die Ideal Lebensversicherung a.G. ist der klare Favorit der Makler und Mehrfachvertreter in Sachen Vermittlung von privaten Pflegezusatz-Versicherungen. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage I/2018 der Studienreihe Asscompact Trends, die im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt wird.

Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Für die aktuelle Auflage waren es 397, die Umfrage fand im Januar 2018 statt.

Die Favoriten unter den privaten Pflegeversicherern

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien befragt. Diese konnten die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Pflegezusatz-Versicherung – im Rahmen der Asscompact Trends wird keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen – gab es insgesamt 274 Favoritennennungen. Für den Spitzenreiter Ideal Leben votierte aktuell knapp jeder vierte befragte Vermittler.

Dahinter folgt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die fast ein Siebtel der Favoritennennungen auf sich vereinen konnte. Gleichauf an dritter Stelle liegen die DFV Deutsche Familienversicherung AG, die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland.

Auf- und Absteiger

Während die Ideal und die Allianz Kranken zum vierten Mal ihre Positionen verteidigten, konnte die DFV die beiden im Vorquartal verlorenen Plätze wieder gutmachen. Die Hallesche verteidigte den Bronze-Rang, auf den sie sich zuvor von der vierten Position aus verbessern konnte. Die Swiss Life machte gleich drei Plätze gut.

Um jeweils zwei Positionen nach oben ging es für die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (von neun auf sieben), für die Barmenia Krankenversicherung a.G. (von elf auf neun) sowie für die Hansemerkur Krankenversicherung AG (von zwölf auf zehn).

Hingegen rutschte die Axa Krankenversicherung AG vom sechsten auf den zehnten Rang ab. Für die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. ging es von der vierten auf die sechste Position abwärts, für die Württembergische Krankenversicherung AG von der sechsten auf die siebte. Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben.

Private Pflegeversicherung nur im Mittelfeld

In der Absatzhitparade der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 2.3.2018) rangiert die private Pflegezusatz-Versicherung in der oberen Hälfte der abgefragten Produktgruppen. Immerhin fast sechs von zehn Befragten berichteten von einem „(sehr) guten“ Geschäft in diesem Versicherungszweig. Nur bei jedem zehnten Vermittler lief das Geschäft zuletzt „(sehr) schlecht“.

Die Studie „Asscompact Trends I/2018“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.