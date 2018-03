Die bekanntesten Assistanceanbieter

14.3.2018

Fast zwei Drittel der privaten Haushalte erwarten Assistanceleistungen von Versicherern. Eine knappe Mehrheit davon sieht dies sogar als bedeutend für den Abschluss eines Versicherungsvertrags an. Dies zeigt das „Assistance Barometer 2018“ von der Europ Assistance Versicherungs-AG, für das 502 private Haushalte und 302 Versicherungsvermittler unter wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Rhein-Main telefonisch befragt wurden. Weiteres Ergebnis: Einen Abschluss würden jeweils rund 40 Prozent der Verbraucher bei einem Versicherungs-Unternehmen (respektive dem Ausschließlichkeits-Vertreter) oder im Internet tätigen, aber nur in etwa halb so häufig bei einem Assistanceunternehmen selbst (VersicherungsJournal 12.3.2018).

Die größte Chance, bei einer Internetrecherche (Namenssuche) gefunden zu werden, hätte dem Barometer zufolge die Europ Assistance. Diese ist der einzige Assistanceanbieter, dessen gestützte Markenbekanntheit bei über 50 Prozent liegt. Dahinter folgen die Generali Global Assistance und die Allianz Global Assistance, die gut vier von zehn beziehungsweise jedem dritten Verbraucher bekannt sind. Auf Platz vier liegt die Ara Assistance, für die ein Bekanntheitswert von 25 Prozent ermittelt wurde. Auf der anderen Seite konnte aber auch fast jeder sechste (Vorjahr: jeder vierte) Befragte bei keinem der genannten Namen einen Assisteur erkennen.

Unter den Versicherungs-Vermittlern zeigt sich eine andere Reihenfolge beim Bekanntheitsgrad. Hier setzte sich die Allianz Global Assistance mit einer gestützten Markenbekanntheit von 80 Prozent knapp gegen die Axa Assistance durch. Platz drei geht an die Generali Global Assistance, die hauchdünn vor der Roland Assistance liegt. Die Bekanntheitswerte der drei vorgenannten Marken liegen alle bei mindestens 70 Prozent. Die Europe Assistance ist gut vier von zehn befragten Vermittlern bekannt. Das 84-seitige „Assistance Barometer 2018“ kann zu einem Preis von 340 Euro brutto per E-Mail bestellt werden.