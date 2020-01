Die Bayerische verkauft Insurtech

8.1.2020

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. („die Bayerische“) hat die Sum.cumo AG an die Sapiens International Corporation verkauft. Der Kaufpreis beträgt 28,4 Millionen Euro, wie das Software-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Hauptziel der Übernahme sei für Sapiens der Ausbau seiner Präsenz in der DACH-Region. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte des ersten Quartals 2020 erwartet.

Das 2010 gegründete Insurtech unterhält Standorte in Hamburg, Düsseldorf und Zurich und bietet Firmen der Lotterie- und Versicherungsbranche nach eigenen Angaben internetbasierte Versicherungslösungen. 2016 hatte die Bayerische das Unternehmen übernommen (VersicherungsJournal 8.7.2016).

Herbert Schneidemann (Bild. die Bayerische)

„Wir haben in den vergangenen Jahren gern mit Sum.cumo zusammengearbeitet, werden weiterhin von den Angeboten von Sum.cumo profitieren und gleichzeitig an künftigen Angeboten zum gegenseitigen Nutzen arbeiten“, lässt sich Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe, zu dem Verkauf zitieren.