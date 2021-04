Die Bayerische und die Nürnberger rücken zusammen

30.4.2021 – Die Nürnberger wird Konsortialpartner bei zwei nachhaltigen Fondsprodukten. Im Gegenzug nimmt die Bayerische zwei digitale Gesundheitstools in ihr Angebot. Beide Versicherer wollen zusammen den Ausbau voll digitaler, gewerblicher Versicherungslösungen vorantreiben. Zusätzlich wird eine Beteiligung der Nürnberger an der Pangaea Life geprüft. Die Bayerische hat sich bereits an der Nürnberger Holding mit einem Anteil von unter drei Prozent beteiligt.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und die Nürnberger Versicherungen haben eine Kooperation in den Segmenten nachhaltige Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement und gewerbliche Kompositversicherung vereinbart. Das teilen beide Unternehmen am Donnerstag der Presse mit.

„Für die Bayerische sind Innovationen und auch Geschwindigkeit bei der Entwicklung kundenorientierter Lösungen von überragender Bedeutung. Und als Mittelständler sind wir davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Versicherern in ausgewählten Feldern besondere Kräfte freisetzen kann“, wird Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen, zitiert.

Die Nürnberger wird Konsortialpartner

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

Im Bereich ESG-konforme Altersvorsorge hat die Bayerische bereits 2017 mit der fondsgebundenen Investmentrente „Pangaea.Life“ ein nachhaltiges Versicherungsportfolio lanciert. Dessen Fondsvolumen ist nach eigenen Angaben auf mittlerweile rund 250 Millionen Euro angewachsen.

Die Nürnberger steigt hier nun als Konsortialpartner für die eigenen Vertriebsaktivitäten ein. Zudem wird sie im Rahmen ihrer konventionellen Kapitalanlage in den Nachhaltigkeitsfonds investieren, heißt es.

Darüber hinaus sei nach Auskunft von Schneidemann ein gemeinsamer nachhaltiger Immobilienfonds geplant. Auch dabei werde die Bayerische als Konsortialführer fungieren.

Zusätzlich wird eine Beteiligung der Nürnberger an der Bayerische-Tochter Pangaea Life GmbH geprüft. Die Bayerische hat sich laut der Mitteilung bereits an der Nürnberger Beteiligungs-AG, dem Mutterunternehmen der fränkischen Versicherungsgruppe, mit einem Anteil von unter drei Prozent beteiligt.

Zusammenarbeit erfolgt im digitalen Gesundheitsmanagement

Mit dem Ziel, sich von einem reinen Versicherer zu einem Gesundheitspartner weiterzuentwickeln, arbeitet die Nürnberger seit Herbst 2020 mit Humanoo, einem Digitalunternehmen der Etherapists GmbH, zusammen.

Privatkunden können seither auf eine eigens angepasste Gesundheits-App zugreifen und sich Bonusvorteile sichern. Firmenkunden steht eine Gesundheitsplattform mit zusätzlichen Arbeitgeberfunktionen, Serviceleistungen und speziellen Rabatten zur Verfügung.

Im Privatkundengeschäft wird künftig nun auch die Bayerische die App anbieten, unter eigenem Namen und in Ergänzung zu den Berufsunfähigkeits-Versicherungen. Später soll der Bereich Zahnzusatzversicherung folgen, heißt es.

Der Ausbau des KMU-Segments soll vorangetrieben werden

Die beiden Versicherer wollen zudem zusammen den Ausbau voll digitaler, gewerblicher Versicherungslösungen vorantreiben.

Armin Zitzmann (Bild: Nürnberger)

Ziel sei es, „ein in Digitalisierung und Kundenorientierung führender Anbieter bedarfsgerechter, gewerblicher Risikolösungen zu werden“, wird Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger, in der Mitteilung zitiert.

Strategische Partnerschaften liegen im Trend

Strategische Partnerschaften liegen in der Assekuranz seit Längerem im Trend. Zuletzt bauten die Alte Leipziger Versicherungen und die Itzehoer Versicherungen ihre bestehende Kooperation aus (VersicherungsJournal 23.2.2021).

Drängende digitale Fragestellungen führen zudem zunehmend dazu, dass Versicherer und technologiegetriebene Start-ups zueinander finden (VersicherungsJournal 12.2.2020). Auch kreative Allianzen sind möglich, wie das Beispiel HDI-Konzern und ProSiebenSat.1 aus dem vergangenen Herbst zeigt (Medienspiegel 24.9.2020).