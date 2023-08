Die Bayerische nimmt mehr Beiträge ein und verdient weniger

3.8.2023 – Die Bayerische konnte auch im Geschäftsjahr 2022 insbesondere bei der Beitragsentwicklung und bei der Kapitalrendite den Branchendurchschnitt deutlich übertreffen. Bei der Bilanz-Präsentation führte der Vorstand dies vor allem auf die schon seit langem verfolgte Nachhaltigkeits-Strategie zurück. Die bleibt auch weiterhin das dominante Thema bei dem Unternehmen.

WERBUNG

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat am Mittwoch über ihr Geschäftsjahr 2022 berichtet.

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 3.5.2022) meldeten der Vorstandsvorsitzende Dr. Herbert Schneidemann sowie seine Vorstandskollegen Thomas Heigl und Martin Gräfer eine gegenüber dem Gesamtmarkt deutlich positivere Entwicklung der Beitragseinnahmen und des Kapitalanlage-Ergebnisses.

Von links: Martin Gräfer, Herbert Schneidemann und Thomas Heigl (Bild: Die Bayerische)

Neun Prozent Plus bei den Beitragseinnahmen

Insgesamt stiegen die Brutto-Beitragseinnahmen der Gruppe im Berichtsjahr um knapp neun Prozent auf 783 Millionen Euro. Die Kundenzahl nahm um fast vier Prozent auf 1,1 Millionen zu.

In der Lebensversicherung betrug das Beitragsplus bei der nicht mehr im Neugeschäft tätigen Mutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und der Tochter BL die Bayerische Lebensversicherung AG zusammen um gut neun Prozent auf 588 Millionen Euro. Die BL Bayerische Allgemeine Versicherung AG steuerte mit 203 Millionen Euro etwa sieben Prozent mehr bei als 2021.

Auch das Neugeschäft legt kräftig zu

Das Neugeschäft legte 2022 in der Lebensversicherung um sechs Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu und in Komposit um 13 Prozent auf 42,5 Millionen Euro. Die Kapitalanlagen sanken nach Buchwerten von 4,1 Milliarden auf 4,0 Milliarden Euro. Daraus wurde in der Lebensversicherung eine Nettoverzinsung von 3,3 Prozent erzielt und in der Schaden- und Unfallversicherung von 5,1 Prozent.

Zu verdanken sind die angesichts der schwierigen Kapitalmarktsituation überdurchschnittlichen Renditen laut dem für Finanzen zuständigen Vorstand Heigl der Neuausrichtung der Kapitalanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltige Investitionen ab 2011. Der Anteil der sonstigen Zinstitel am Portfolio wurden seit von 58 auf zwölf Prozent reduziert.

Die Investments in Immobilien nahmen gleichzeitig von 14 auf 22 Prozent zu und alternative Investments von drei auf 23 Prozent. Vom Zinscrash 2022 sei die Bayerische daher deutlich weniger betroffen als viele Wettbewerber, erklärte Heigl, was sich unter anderem in der Entwicklung der Bewertungsreserven sehr positiv niederschlage.

Jahresüberschuss der Muttergesellschaft geht stark zurück

Das Eigenkapital der Gruppe erhöhte sich um 14 Prozent auf 424,4 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss der Muttergesellschaft verminderte sich nach Steuern allerdings von elf Millionen auf 4,1 Millionen Euro.

Die ausbezahlten Versicherungsleistungen nahmen in der Lebensversicherung um 17,9 Prozent auf 609 Millionen Euro zu. In Komposit stieg die Zahl der Schäden um 4,5 Prozent auf knapp 180.000 und die ausbezahlte Schadensumme ging um 3,4 Prozent auf 135 Millionen Euro zurück.

Auch die Mitarbeiterzahl entwickelte sich bei der Bayerischen anders als bei vielen Wettbewerbern, merkte Schneidemann an. Sie stieg um 12,7 Prozent auf 568 an.

Die anhaltenden Erfolge führte die Vorstandscrew vor allem auf ihre inzwischen schon vor einigen Jahren entwickelte Vision zurück. Danach denkt die Bayerische „über die Grenzen des klassischen Versicherns hinaus“ und versteht sich zugleich sehr umfassend als Teil einer nachhaltigen und sozial engagierten Gesellschaft.

Kennzahlen 2021 und 2022 (Bild: Die Bayerische)

Fokus liegt auf Vorsorge und Prävention

Dabei liege der Fokus auf Vorsorge und Prävention. Versichern, wiederholte Schneidemann eine schon früher getätigte Aussage, werden so in Zukunft „vielleicht sogar überflüssig gemacht“ (5.5.2021).

Im Rahmen der strategischen Umsetzung dieser Vision habe sich die Bayerische mittlerweile beispielsweise im Kompositbereich in sechs Geschäftsfelder („Mensch“, „Mobilität“, „Prime Home“, „Prime Business“. „Pangaea Life GmbH“ und „Unternehmensvorsorgewelt“) organisiert. Vor allem in der Gewerbeversicherung für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter wolle die Bayerische künftig verstärkt aktiv werden.

Zu Beginn des nächsten Jahres sollen in der Lebensversicherung die Geschäftsfelder „Einkommensabsicherung“ und „Altersvorsorge“ folgen. Hier gehe es unter anderem darum, den Vermögensaufbau als neue Säule außerhalb der klassischen Rentenversicherung stärker zu etablieren, ließ Schneidemann wissen.

Neues Nachhaltigkeitsressort und ein neuer Beirat

Mit der Gründung eines beim Vorstandsvorsitzenden angesiedelten Nachhaltigkeitsressorts im Berichtsjahr solle die übergreifende Koordination sämtlicher Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen sichergestellt werden.

Ein ebenfalls neu gegründeter Nachhaltigkeitsbeirat mit externen Experten sowie Vertretern des Nachhaltigkeitsressorts sowie des Betriebsrates stehe als unabhängiges beratendes Gremium zur Verfügung.

Im Rahmen ihrer sehr umfassenden Nachhaltigkeits-Strategie habe die Bayerische neben der Umweltproblematik vier weitere Handlungsfelder definiert, ließ Schneidemann weiter wissen.

Dazu gehörten die Mitarbeitenden und deren Entwicklungs-Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette, das gesellschaftliche Engagement und die verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Nachhaltige Fonds stark nachgefragt

Schon für ihre bisherigen Nachhaltigkeits-Anstrengungen haben die Bayerische und die von ihr aufgelegten, bisher von Wettbewerbern nicht kopierten beiden Pangaea-Life-Fonds viele Auszeichnungen und positive Ratings erhalten, hob Vorstandsmitglied Gräfer hervor.

Letztere haben das Fondsvolumen von 421,6 Millionen Euro per Jahresende 2021 auf 693,1 Millionen Euro zur Jahresmitte 2023 gesteigert.

Breiten Raum widmeten Schneidemann und sein Kollege Gräfer bei der Bilanzpräsentation außerdem dem Thematik künstliche Intelligenz. In diesem Zusammenhang sei inzwischen ein Fünf-Punkte-Plan entwickelt worden, um unter anderem eine KI-Community im Unternehmen aufzubauen und zu schulen und KI-Einsatzbereiche sowie mögliche Kooperationspartner zu identifizieren.

Die Geschäftsberichte waren bis Redaktionsschluss noch nicht auf der entsprechenden Internetseite der Versicherungsgruppe veröffentlicht.